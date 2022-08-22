الطيب الجد يطالب بوضع حد عاجل للفراغ الحكومي بالبلاد

الخرطوم: السوداني

اطلق رئيس مبادرة اهل السودان للوفاق الوطني الخليفة الشيخ الطيب الشيخ الجد نداءً يقضي بضرورة اسراع الخطى لوضع حد عاجل غير آجل للفراغ الحكومي. الذي قال إن المواطن البسيط هو من يدفع ثمنه .

ودعا الطيب الجد لضرورة انفاذ مخرجات مؤتمر المائدة المستديرة الداعية لتشكيل حكومة تتوفر لمهام تخفيف وطأة المعاش وتنظيم انتخابات حرة تفضي إلى الشرعية الحقة .

وابان في بيان صحفي ان مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني يحظى بإلتفاف متزايد واسع ومقدر من قطاعات المجتمع ،مشيرا الى أن سعي النداء كما نصت مخرجاته سيتواصل و لن يتوقف بحثا عن أكبر إجماع وطني ممكن، مع الوضع في الاعتبار عامل الزمن ، راجيا أن يتم ذلك خلال أيام أو أسابيع ، فحال البلاد والعباد لا يحتمل .