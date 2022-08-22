مجلس الصحافة يرحب بقيام كيان فئوي يجمع الصحافيين

الخرطوم: السوداني

اعلن الأمين العام للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات ، د. عبدالعظيم عوض ، عن ترحيبهم بقيام كيان فئوي يجمع الصحافيين بكافة تخصصاتهم ويدافع عن حقوقهم مشددا على أن أي حراك في هذا الاتجاه يجب أن يستند على القوانين الوطنية بالقدر الذي ينأى بها عن اي مؤثرات خارجية.

وقال ان القانون السائد الآن في هذا الشأن هو قانون النقابات لعام ٢٠١٠م ، وهو متوائم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة ، فضلا عن قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية للعام ٢٠٠٩م الذي يعرف الصحفي والصحيفة والمؤسسة الصحفية فضلا عن حسمه لقضية السجل المهني( القيد الصحفي).

وحذر عوض من مغبة اي اتجاه ينحو لاستغلال المهنة الصحفية في معترك السياسة والدفع بها باتجاه حالات الاستقطاب خاصة في ظل الازمة التي تمر بها مرحلة الانتقال الحالية ، وناشد الصحفيين أن يضعوا في اعتبارهم الهم الوطني أولا وان يوظفوا اقلامهم باتجاه الخروج من نفق الازمات الحالية ، بغية العبور نحو غد افضل للوطن والمواطن.