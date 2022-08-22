الكويت تعلن تقديم مساعدات عاجلة للسودان

الكويت: السوداني

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي تقديمها مساعدات عاجلة للشعب السوداني إثر الفيضانات والامطار الغزيرة التي غمرت عدة قرى وأحياء سكنية بمناطق عديدة في السودان.

وأكدت نائب رئيس الاتحاد الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر في آسيا والمحيط الهادي والامين العام لجمعية الهلال الاحمر الكويتي مها البرجس التزام الكويت بتقديم الدعم الانساني والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الانسانية التي يواجها الاشقاء في السودان نتيجة الفيضانات والسيول التي شهدتها أنحاء متفرقة من المدن السودانية.

وأضافت البرجس أن الجمعية تبذل جهودا كبيرة للمساعدة على تخطي تبعات هذه الكارثة والعمل مع الشركاء هناك للحد من تفاقم آثار الفيضانات .

وقالت إن المتضررين بحاجة الى المأوى والمواد الغذائية والطبية ومضخات المياه العاجلة التي تلبي احتياجاتهم الانسانية .