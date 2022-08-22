صحة شرق دارفور لـ(السُّوداني): ارتفاع مُخيف في حالات الإصابة بالملاريا والإسهالات بالولاية

كتب: اليسع أحمد

شكا مُدير إدارة الطواريء ومُكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية شرق دارفور، جمال أبّكر من تزايد وارتفاع مُخيف في حالات الإصابة بأمراض الملاريا والإسهالات بالولاية.

وقال جمال في تصريح خاص لـ(السُّوداني)، إنّ مُتوسّط حالات الإصابة حسب التقرير الأسبوعي يتراوح ما بين (1.200) إلى (1.300) حالة لمرض الملاريا، وما بين (600) إلى (630) حالة للإسهالات.

وعزا أسبابها إلى السُّيول التي احتاجت الولاية مُؤخّراً وأسفرت عن انتشار البعوض بمحلياتها المختلفة.

ونَبّه إلى أنّ الولاية تُعاني من شُح في الموارد مما يصعب عليها توفير كافة احتياجات المكافحة، وناشد جهات الاختصاص بالتّدخُّل العاجل وتوفير المعينات اللازمة لمجابهة ودرء الأمراض.

مُشيراً إلى خُلو الولاية من وباء جدري القرود وجائحة كورونا.