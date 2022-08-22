إحالات للتقاعد وترقية الدفعة (40) بالقوات المسلحة

الخرطوم: السوداني

أصدر القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارات بإعفاء قائد القوات الجوية، الفريق ملاح توجيهي ركن عصام الدين سعيد كوكو ومدير الإدارة العامة للاحتياجات الفريق محاسب ياسر بشير محمد عبد الله وإحالتهما للتقاعد بالمعاش، وإحالة آخرين برتبة اللواء فما دون إلى التقاعد بالمعاش.

واصدر قرارًا بترقية اللواء طيار ركن الطاهر محمد العوض الأمين إلى رتبة الفريق وتعيينه قائدًا للقوات الجوية، كما شملت القرارات ترقي ضباط الدفعة 40 كلية حربية لرتبة اللواء.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، إن القرارات تأتي تمشياً مع الإجراءات الراتبة التي تجريها القيادة العامة دورياً للحفاظ على التسلسل الهرمي والتدرج الوظيفي للضباط، وطبقاً لقانون ولوائح القوات المسلحة السودانية.