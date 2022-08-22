مناظرات الصحفيين.. العين على منصب النقيب

تبارى أمس الأحد مرشح قائمة الوحدة الصحفية لمنصب نقيب الصحفيين الأستاذ عبدالمنعم أبو إدريس ونظيره الأستاذ ميسرةعيسى محمد سالم مرشح التحالف المهني لمنصب النقيب في مناظرة بمركز طيبة برس للإعلام، طرحا خلالها برامجهما لخوض تجربة العمل في موقع نقيب الصحفيين السودانيين.. واستهدفت (السوداني) تقديم عدد أول من المرشحين للمنصب الحساس بعد غياب ما يقارب الـ35 عاما، فيما تواصل عرض بقية المرشحين عقب مناظراتهم.

الخرطوم: مهند عبادي

ماذا قالت قائمة الوحدة الصحفية؟

وقال عبدالمنعم أبو إدريس إن قائمة الوحدة الوطنية التي اختارته كمرشح لمنصب النقيب تسعى إلى تقديم تجربة نموذجية للشعب السوداني كهدية، وأكد على أنها تعد تجربة تؤكد الرغبة الحقيقية للوصول إلى الديمقراطية ورسم الطريق المعبد نحو الانتخابات العامة، وأرسل أبو إدريس في مستهل حديثه رسالتين طالب فيهما أولا الزملاء الصحفيين بتطوير أدوات الاتصال مع المواطنين السودانيين المتضررين من كارثة السيول والأمطار في مختلف أنحاء البلاد والوقوف معهم في محنتهم بنقل المأساة للرأي العام الداخلي والعالمي، ودعا أبو إدريس في رسالته الثانية المؤسسات الدولية والاقليمية والنقابات النظيرة على مستوى العالم ، إلى النظر لتجربة نقابة الصحفيين السودانيين التي تعبر عنهم ومن ثم التعامل معها على اساس أنها الممثل الشرعي، وأشار عبدالمنعم إلى أن قائمة الوحدة الصحفية جاءت نتاج لاندماج ثلاثة مكونات تقاربت في الرؤى والأطروحات واستشعرت الأوضاع الصعبة في البلاد واتفقت على طرح برنامج موحد تم الاتفاق عليه ، ونوه إلى أن البرنامج يشتمل على عدة محاور أولها السياسي والوطني، والذي تؤكد فيه قائمة الوحدة الصحفية دعمها للتحول المدني الديمقراطي وحرية التعبير وحقوق الانسان ودعم خطوات السلام الاجتماعي ، وفي المحور المهني تسعى الوحدة الصحفية إلى تأسيس نقابة مهنية حرة تراعي ما حدث من تجريف بالمهنة خلال السنوات الثلاثين الماضية على مستوى انقطاع تبادل الخبرات والاجور وتراعي ظروف الصحفيين والتاثيرات الناتجة عن ذلك فيما يلي التطور المهني وتابع أن الوحدة الصحفية تعمل على صياغة دليل تدريب شامل يضع بروتكولا محددا لاحتياجات التدريب في البلاد، فضلا عن العمل على ضمان سلامة الصحفيين والصحفيات والمساواة بين الذكور والاناث في الأجور والترقي المتساوي المحتكم الى القدرات والتأهيل، ولفت أبو إدريس إلى أن الوحدة الصحفية تسعى إلى بناء علاقات خارجية جيدة مع مختلف النقابات المماثلة في العالم فضلا عن السعي لاعادة نقابة الصحفيين السودانيين الى المحافل الدولية والاقليمية، إلى جانب العمل على تحديد أجور مناسبة للصحفيين تتماشى مع الظروف الاقتصادية والجهد المقدم، فضلا عن مساعي لتطوير اقتصاديات الصحافة والاعلام وتخفيض الضرائب والاعفاءات الجمركية على مدخلات الصناعة،وأكد عبدالمنعم على أن الوحدة الصحفية تسعى إلى مناهضة كافة القوانين المتعلقة بحجب المعلومات باعتبارها حق أصيل من حقوق الانسان وجدد التأكيد على أن الوحدة تمد آياديها لكافة الاجسام الاخرى في الوسط الصحفي للعمل المشترك وأنهم على استعداد تام لتقديم البرامج والمشروعات الخاصة بالوحدة للفائز بالنقابة خدمة للصحفيين خاصة وأن الهدف واحد والقضايا مشتركة ، مؤكدا ان هدف وحدة الوسط الصحفي سيظل محل عمل مستمر ونداء قائم يجب الوصول إليه حالة فازت قائمته بالنقابة أو لم تفز.

ماذا قال التحالف المهني؟

ومن جهته قال ميسرة عيسى محمد سالم في حديثه بالمناظرة إن رؤية التحالف المهني تقوم على الابتعاد بالنقابة عن المحاصصة السياسية وتشكيل نقابة مهنية حرة، وعلل ذلك الامر بما أسماه الفشل المتواصل للسياسيين في إدارة الدولة السودانية منذ الاستقلال، وأضاف أن التحالف يعمل على تقديم نموذج ديمقراطي والدفاع عن حقوق وحماية الصحفيين ودعم التنظيم والارتقاء المهني فضلا عن السعي لبناء نقابة مهنية قوية ودولة مدنية ديمقراطية ، وتابع ميسرة أن التحالف رؤيته تقوم على بناء نقابة تحمي الحريات وميثاق الشرف الصحفي وتمثل جميع الصحفيين وحراسة المهنة عبر تتويج نضالات الصحفيين والدفاع عنهم، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابي يشتمل على أطروحات تتعلق بالحريات والتدريب والعلاقات الخارجية والخدمات والاسكان والتكافل الاجتماعي فضلا عن التأمين الصحي والسعي لانشاء مفوضية خاصة بالاعلام، وفي رده على ابو إدريس بشأن التفصيل في ماهية المفوضية قال ميسرة إنها جهاز يمكن التوافق على الكيفية التي ينشأ بها سواء كانت حكومية أو اهلية ولكنها تهدف بحسب حديثه إلى اتاحة الفرصة أمام الصحفيين لممارسة أعمالهم بحرية كاملة دون قيود، وقال نحن في الاعلام لا نتفق مع السياسيين أبدا فنحن نعمل على قضايا المواطنين بينما السياسيون يرغبون في عكس انجازاتهم في الاعلام، وأكد ميسرة أن رؤيتهم في التحالف تقوم على عقد شراكات مع الخارج فيما يلي التدريب والارتقاء بالمهنة مؤكدا أن النقابة لن تكون جزيرة معزولة وستلعب دورا وطنيا.

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عبد المنعم أبو إدريس.. تفاصيل ومحطات

السيرة الذاتية لمرشح الوحدة الصحفية عبدالمنعم ابوادريس علي لمنصب نقيب الصحفيين تقول إنه من مواليد 29/6/1966 وحاصل عبد المنعم على ليسانس آداب جامعة القاهرة بالخرطوم، وعمل أبوإدريس في جريدة الصحافي الدولي 1999الي2000وعمل بأسبوعية الاحداث 1996الي 1999، وفي جريدة الاحداث 2007الي 2012، كما عمل بجريدة الصحافة 2002الي 2007، وبدأ عبدالمنعم متعاونا مع فرانس برس مكتب الخرطوم 2012الي 2015

ويعمل مراسل فرانس برس 2016 وحتى الآن، وشارك أبو آدريس في عدد من الدورات التدريبية دورة تدريب مدربين متقدمة الدوحة قطر 2014

إضافة إلى دورة تدريب مدربين الدوحة قطر 2013ودورة تدريب مدربين لتغطية قضايا أثناء النزاع وما بعده الدار البيضاء المغرب 2016 كما شارك مع سبعة خبراء في اعداد دليل تدريبي لتدريب الصحفيين على تغطية قضايا المرأة والأطفال أثناء النزاع وما بعده تونس جمهورية تونس 2016

وتحرير الدليل التدريبي لتدريب الصحفيين في السودان وقيادة الورشة التي انتجته لصالح شراكة بين مركز الخرطوم للإعلام ومكتب المعونة الأمريكية في السودان USAID

وصدر لابوادريس كتاب بعنوان مدخل إلى القرن الإفريقي القبيلة والسياسة في الصومال إثيوبيا إرتريا وجيبوتي 2019عن دار العربي للنشر القاهرة،ولديه كتاب بعنوان نظرة على إثيوبيا بعد نوفمبر 2020(تحت الطبع).

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ميسرة عيسى محمد سالم.. سيرة ذاتية

وفي الأثناء تقول السيرة الذاتية لمرشح منصب النقيب عن التحالف المهني للصحفيين ميسرة عيسى محمد سالم،أنه من مواليد ولاية نهر النيل في العام1965

، متزوج وأب لأربعة اطفال ويعمل بالهيئة العامة للاذاعة القومية وحاصل على بكالوريوس الاعلام جامعة امدرمان الاسلامية 2004، وشارك في عدد من الدورات التدريبية المتخصصة أبرزها دورة في علوم الحاسوب بالاذاعة السودانية في العام 2004 ودورة في الترجمة الصحفية بوكالة السودان للأنباء في العام 2005 الى جانب دورة الصحفي الشامل بمركز الجزيرة للتدريب والتطوير في العام 2007 فضلا عن دورة القيادة الوسيطة بالصين في العام 2009

وعمل ميسرة محررا ومعدا ومذيعا بإدارة الأخبار والبرامج السياسية بالإذاعة السودانية منذ العام 1993 وحتى الآن، كما يعمل مذيعا لنشرات الأخبار الرئيسية والبرامج الإخبارية بتلفزيون السودان منذ العام 2004 وحتى العام 2009

ويعمل ميسرة على تحرير الأخبار وإعداد التقارير الصحفية وإعداد البرامج، وتغطية الأحداث ميدانيا داخليا وخارجيا وإجراء المقابلات والحوار الصحفي وإعداد برامج السهرات والاشراف عليها، كما يجيد ميسرة اللغتين العربية والانجليزية تحدثا وكتابة، والقيام بمهام التدقيق اللغوي والمعرفة التامة بقواعد اللغة العربية.

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محمد مصطفى.. المستقل الاول

وتقول السيرة الذاتية للمرشح المستقل لمنصب النقيب محمد مصطفى علي عمر أنه حاصل على ماجستير في الإعلام والعلاقات العامة جامعة العلوم الطبية -الدبلوم العالي في الإعلام والعلاقات العامة ، جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا -بكالوريوس كلية الاعلام، حاليًا يعمل في شبكة السودان الإخبارية، ومراسل لموقع عربي بوست، وأسس منصة الناطق الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام في عهد الحكومة الانتقالية السابقة والتي كانت تعمل (قبل انقلاب الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي)، وعمل صحافيًا محترفًا لأكثر من 17سنة بعدد من الصحف والمجلات،والمواقع إلالكترونية المختلفة، وكتب فى إصدارات عديدة ،ومجلات اقتصادية متخصصة (مجلة الصادرات، المصارف، والخرطوم الجديدة) ،ومراسل صحفي لعدد من الوكالات الإخبارية ، ويجيد اللغة الانجليزية ،وحاصل على درجة الماجستير و الدبلوم العالي في الإعلام والعلاقات العام، و تلقى محمد مصطفى العديد من الدورات التدريبية في مجال الصحافة والإعلام وإدارة المحتوى (حيث حصل على دورات تدريبية في إدارة المحتوى الخاصة برؤساء التحرير الإذاعي من قبل وكالة التنمية الفرسية(CFI) ،ودورات في اللغة الانجليزية من المجلس الثقافي البريطاني، و دورات تدريبية متخصصة خاصة بتغطية الانتخابات في العام ٢٠١٠م واستفتاء جنوب السودان من قبل رويترز ، ودورة متقدمة في مخاطر الاتصال من قبل منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط (الامرو )، بالاضافة الى دورات المتخصص من قبل مجلس الصحافة والمطبوعات، دورات متخصصة في الصحافة الاستقصائية بجانب الدورات المتخصصة في الإعلام والعلاقات العامة من قبل وكالات الامم المتحدة العاملة بالبلاد ،فضلاً عن العديد من الدورات التدريبية المتخصصة في الاعلام الصحي والتعليمي والاقتصادي ، والبيئي والسياحي، وحقوق الإنسان وفي العمل النقابي، والدورات المتخصصة في الاعلام الإلكتروني،وعمل سابقاً في عدد من الصحف السودانية الخرطوم، والشاهد ،والوان وصحيفة الأسواق الاقتصادية، معد لنشرات الاخبار بعدد من الاذاعات.

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حافظ الخير.. صائد البلاغات

وبالنسبة للمرشح لمنصب النقيب المستقل حافظ الخير فان سيرته الذاتية تقول إنه من مواليد مدينة الخرطوم في العام 1972 ويعمل حاليا صحفيا ومستشارا إعلاميا وحاصل على البكالوريوس في الصحافة والعلاقات العامة من جامعة امدرمان الاسلامية وماجستير في الصحافة من جامعة أم درمان الإسلامية ويجيد التحدث بالانجليزية والعربية ويمكنه أيضا العمل بشكل فردي أو ضمن فريق عمل على تخطيط الاستراتيجيات الاعلامية ووضع الخارطة الاعلامية للمؤسسات، على المدى القصير والمتوسط والبعيد ، وإعداد البرامج التلفزيونية والإذاعية ، وتحرير الأخبار والحوارات بكافة القوالب الصحفية ، بالإضافة إلى التحرير الصحفي وسائل التواصل الاجتماعي و الصحف الالكترونية ، وتشير سيرة الخير الذاتية إلى أنه يمتلك خبرة عملية بواقع “29” عاما تدرج خلالها في العمل كمحرر صحفي ثم رئيس قسم ومدير تحرير ورئيس تحرير وقد عمل بعدد من الصحف أبرزها الدار وأخبار اليوم والرأي الآخر والصباحية والرأي العام والسوداني كما أسس حافظ الخير صحيفة دنيا الحوادث وعمل في صحيفة المجهر السياسي والوطن والوان والاحداث كما أنه يكتب عمودا يوميا بعنوان “الحق” في عدد من الصحف، ويمتلك حافظ خبرة خارجية من خلال العمل كمحرر في جريدة البلاد السعودية والوطن القطرية والأنبار الأردنية، وشارك في عدد من الدورات الخارجية بجريدة الوطن القطرية ودورة بجامعة نايف السعودية ودورة في عمان الأردن وداخليا شارك الخير في دورات أخلاقيات مهنة الصحافة ودورة المراسلين الحربيين ، ودورة التصوير الفوتوغرافي والفيديو.