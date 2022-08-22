غرفة المستوردين: (خرجنا كما دخلنا)من اجتماعنا مع جبريل حول الدولار الجمركي

الخرطوم: إبتهاج متوكل

اجتمعت الغرفة القومية للمستوردين، مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم، حول أثر سعر الصرف في النظام الجمركي، وقال رئيس الغرفة عبود باشري لـ(السوداني ) ان خلاصة الاجتماع( خرجنا كما دخلنا).

وقالت مصادر عاملة في التخليص، فضلت حجب اسمهالـ(السوداني) إن العمل سار بشكل “طبيعي” وتم دفع الرسوم الجمركية وفق الزيادة المعلنة في الدولار.

يشار الى ان الغرفة القومية للمستوردين، وجهت منسوبيها بإيقاف الاستيراد وعدم سداد الرسوم الجمركية والضريبية وأي رسوم حكومية أخرى، لمدة ثلاثة أيام،احتجاجًا على الإجراءات التي تمت مؤخرًا في سعرصرف العملات في النظام الجمركي.