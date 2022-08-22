الركود يفاقم ظاهرة البيع بالكسر بالأسواق

الخرطوم: عبير جعفر

أرجع عدد من تجار السلع الاستهلاكية بالأسواق ظاهرة البيع بالكسر لأسبابعدة أبرزها الركود.

وقال الأمين العام للغرفة التجارية السابق الطيب طلب في حديثه لـ(السوداني)إن البيع بالكسر له أسباب وأبرزها الركود بالأسواق والتشوهات الاقتصادية ، لافتاللأثر السالب للبيع بالكسر على الأسواق

وقال ان اسعار بيع الكسر اقل من المنتجين لاحتياجاتهم لسيولة وفي كافة السلع الاستهلاكية وبسبب هذه الظاهرة أصبح بعض التجاريودعون للسجون ، وقال ان بعض التجار عليهم التزامات كثيرة لذلك يبيعون بسعر الكسر

وقال رئيس تجار الجملة بسوق امدرمان فتح الله حبيب الله ان ظاهرة البيع بالكسر طبيعية ،ولفت إلى ان الركود بالسوق يساعد على انتشار ظاهرة الكسر ، وقال ان تكاثر التزامات التجارالمالية تضطرهم للبيع بالكسر خاصة للسلع الاستهلاكية

وفي ذات السياق قال تاجر سلع استهلاكية ببحري عزالدين احمد ان بيع الكسر يؤثر على بعض التجار ،وأشار إلى أن استمرار ظاهرة الركود تساعد على بيع السلع بالكسر بأقل من سعر الشركة ، وقال ان وضع الأسواق يشهد ركودًا حادًا بسبب انعدام السيولة لدى المواطنين والتجاروالغلاء الحاد الذي يطال كل شيء.