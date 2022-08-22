سفير دولة قطر يصل بطائرة مروحية للمناطق التي عزلتها السيول بالمناقل

الخرطوم: السوداني

باشر صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، تقديم إغاثة للمناطق المنكوبة التي دمّرتها السيول والأمطار في محلية المناقل.

وقال سفير دولة قطر بالسودان عبد الرحمن بن علي الكبيسي، إنهم دشّنوا اليوم القافلة الأولى من المساعدات التي احتوت على (500) خيمة و(50) طناً من المواد الغذائية، فيما تتوافد شحنات المساعدات للمتضرّرين خلال الأيام القادمة.

من جانبه، قال باحث المساعدات الإنسانية بصندوق قطر للتنمية، يوسف الملا، إن جهودهم الإغاثية والتنموية في الصندوق ستتواصل مع الشريك الاستراتيجي قطر الخيرية لمساعدة الفئات الأكثر احتياجاً للتقليل من الأضرار.