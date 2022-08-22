إبراهيم الميرغني: الوضع الحالي في البلاد لا يُمكن أن يذهب بهذه الطريقة.. ويجب أن يذهب الجيش إلى الثكنات

الخرطوم: السوداني

قال أمين القطاع السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” السيد ابراهيم الميرغني، إنّهم رحّبوا بحديث رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بخروج المؤسسة العسكرية عن المشهد السياسي لأنه يتوافق مع رؤية الحزب، وأضاف: “الشراكة كانت فاشلة بين المدنيين والعسكريين طوال الثلاثة أعوام الماضية، ولا يمكن أن تكون هناك شراكة بينهما، يمكن أن يكون هناك تكاملٌ، لأنّ للمؤسسة العسكرية دوراً معلوماً وللأحزاب دوراً معلوماً”.

وأوضح إبراهيم – في اللقاء السياسي للحزب الاتحادي، الذي عقد مساء اليوم بجنينة السيد علي – أنّ أوضاع السودان الحالية لا تحتاج لكثير كلام؛ فالوضع الحالي لا يُمكن أن يذهب بهذه الطريقة، “يجب أن يذهب الجيش إلى الثكنات، لكن الأمر يجب أن تكون له بداية ونهاية، تنتهي بقيام الانتخابات”.