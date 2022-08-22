الاتحادي الأصل يضع خارطة طريق للبلاد تقوم على قيام المحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة وأيلولة شركات الجيش والدعم السريع لوزارة المالية وقيام الانتخابات

الخرطوم: السوداني

قال نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل السيد جعفر الميرغني، إنه يجب أن يكون هناك وفاق وطني بين الجميع حتى لو على الحد الأدنى. وأعلن جعفر في اللقاء السياسي الذي نظمه الحزب بجنينة السيد علي مساء اليوم – عن خارطة طريق لخروج البلاد من الأوضاع الهشة الحالية، تفضي لقيام الانتخابات، بحيث تركز خارطة الطريق على “قيام المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للنيابة ومفوضية مكافحة الفساد تحال إليه الفساد وفقاً للقوانين للنظر في القضايا وتحيلها إلى المحاكم دون تشف”.

وأضاف جعفر: “يجب أن تؤول شركات الجيش الى وزارة المالية عدا شركات الصناعات الدفاعية والشركات التكافلية للجيش، وايلولة شركات الدعم السريع لوزارة المالية وفقاً للقانون، ووضع رؤية اقتصادية تقوم على الموارد الذاتية للبلاد بالتركيز على الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين”.

وناشد المجتمع الدولي والإقليمي لإغاثة ضحايا السيول والفيضانات في السودان، كما ناشد الدولة السودانية على بذل المزيد من الجهود في إغاثة شعبها.

وأوضح جعفر أن موقفهم ثابت في الحريات، وحرية التظاهر وحرية الإعلام. وترحم على أرواح الشهداء وضحايا العنف وأبطال النضال، وقال: “يجب أن نمضي إلى انتخابات حرة ونزيهة، فلا معنى لتقاسم السلطة دون شرعة انتخابية، وللوصول إلى الانتخابات نحتاج إلى وفاق وإلى تنازلات، وندعو لاستعادة المحكمة الدستورية للبت في الخلافات الدستورية وفقاً للقانون. كما يجب ضبط مؤسسات الدولة المالية وفقاً لما كان قبل عام 89، مع قيام مفوضية مكافحة الفساد للنظر في القضايا وإحالتها للقضاء، ويجب إعطاء أولوية لملف الضحايا والشهداء وتعويضعم وفقاً للقانون”.