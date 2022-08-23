وزير الخارجية يؤكد استمرار الجهود للمصادقة على “سيداو”

الخرطوم : وجدان /مهند

أكد رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان د.رفعت ميرغني، أن المفوضية جهة مستقلة وتعمل وفق مبادئ باريس، وبهذه الوضعية لا ينبغي أن يكون لها دور في الصراع السياسي .

وقال رفعت في ورشة حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمس، إن الدعم المقدم من المؤسسات الحكومية للمفوضية لا ينبغي فهمه بأنه يتعارض مع استقلالية المؤسسة الوطنية، لأن الدولة ملزمة بدعمها بشكل كافٍ .

من جانبه أكد وزير الخارجية المكلف علي الصادق، استمرار الجهود للدفع للمصادقة على اتفاقية جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، وقال إن السودان يبذل جهدًا مقدرًا بشأن مواءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أصبحت البلاد طرفًا فيها .