جهاز الإحصاء: لا نملك بيانات حديثة لتقديمها للمؤسسات

الخرطوم: إبتهاج متوكل

كشف مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء، علي عباس محمد، عن توقف العمل في عدد من المسوحات الإحصائية، لعدم توفر الموارد وتوقف التمويل بعد إجراءات أكتوبر ٢٠٢١م، وأن الإحصاء تعمل حاليًا من خلال ميزانية التسيير، وزاد (تأتي بأقل من النسبة المصدق بها).

وقال عباس، في تنوير إعلامي حول الأرقام القياسية والتضخم، إن الإحصاء ( لا يملك بيانات حديثة يملكها المؤسسات الحكومة والقطاعات الأخرى).

وأضاف: الموارد تعد أكبر تحدٍ يواجه الإحصاء والعمل الإحصائي بالبلاد، مبينًا أن الإحصاء لم تستطع تغيير وتحديث مؤشرات عام الأساس للأرقام القياسية منذ ١٥ عامًا، والتي يفترض أن تغيير كل عامين.