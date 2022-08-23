السفارة البريطانية في الخرطوم تودع 16 طالباً من جميع أنحاء السودان حازوا على منحة (شيفنينغ)

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

في أمسية مليئة بالتفاؤل والطموح والإيجابية، استضاف السفير البريطاني حفل وداع للطالب الحائزين على منحة شيفنينغ للعام 2022 – 2023 وهم يستعدون للسفر إلى المملكة المتحدة لنيل درجة الماجستير من أعرق الجامعات البريطانية في مجالات مختلفة مثل علم المخ والأعصاب، التكنولوجيا المالية، علوم الطاقة المستدامة، علم الجينات والممارسة الإعلامية للتنمية والتغيير الاجتماعي.



تأسس برنامج المِنح الدراسية “شيفنينغ” في العام 1983 وتستهدف المنحة بشكل خاص الخريجين الذين يتمتعون بالمهارات القيادية وصناعة القرار بالإضافة إلى خبرة عملية ولديهم المقدرة على إثبات ذلك خلال مرحلة التقديم والمعاينة.

تشمل شبكة شيفنينغ في السودان ما يزيد على 340 خريجاً، وهم جزء من شبكة ضخمة تضم أكثر من 50,000 خِريج من جميع أنحاء العالم. تخرج منهم الرئيس السابق لكولومبيا ورئيس وزراء كل من بولندا وبلغاريا وجورجيا السابقين وعدد من وزراء الخارجية وقضاة ومحامين مرموقين، وكذلك صحفيين ورجال أعمال.

تمنح بريطانيا منحة شيفنينغ للخريجين المتميزين من جميع أنحاء العالم للالتحاق بالجامعات البريطانية لدراسة الماجستير لمدة سنة في أي مجال ومن أي جامعة من الجامعات الرائدة في المملكة المتحدة وتشمل المنحة تكاليف المعيشة والدراسة بالكامل لفترة الدراسة.