وصول طائرتين سعوديتين لمُتضرِّري السيول والأمطار بالسودان

الخرطوم: السوداني

وصلت الخرطوم اليوم، طائرتان سعوديتان تحملان على متنهما أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية، تُشكِّلان أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمتضرري السيول والأمطار بالسودان، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال السفير السعودي بالخرطوم علي بن حسن جعفر، إن المساعدات الإنسانية المقدمة تأتي للتخفيف من مُعاناة المُتضرِّرين من موجة السيول والفيضانات في مختلف المُدن والمُحافظات السُّودانية، مشيراً إلى أنّ ذلك يُجسِّد بجلاء العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وهي امتدادٌ لدعم المملكة للسودان في شتى المجالات، مُؤكِّداً أنّ المملكة ستظل دوماً داعمةً للعمل الإنساني الدولي والحضن الدافئ للمُحتاجين كافة في العالم.