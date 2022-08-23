حميدتي يرحب بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ويؤكد اهتمام الدولة بتحقيق العدالة

الخرطوم: السوداني

استقبل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول، محمد حمدان حميدتي، بمكتبه اليوم، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.

وتلقى حميدتي، تنويراً من المدعي العام للمحكمة الجنائية حول زيارته والوفد المرافق للسودان، واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين في الخرطوم ودارفور، فَضْلاً عن زياراته لبعض معسكرات النازحين – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وأعرب حميدتي، عن ترحيبه بالمدعي العام ووفده في السودان، مؤكداً اهتمام الدولة بتحقيق العدالة.

من جانبه، عبّر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عن شكره للحكومة السودانية، على التعاون والتسهيلات الكبيرة التي قدّمتها لوفده خلال الزيارة، بما يعكس مُستوى التعاون المتقدم مع السودان، مُشيراً إلى أنّه أكد على المزيد من التنسيق والتعاون بين الجانبين، لافتاً إلى أنه سيقدم تقريراً خلال اليومين المقبلين، إلى مجلس الأمن الدولي.