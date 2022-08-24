الحوار هو أساس التواصل، كما أنّ التواصلَ ضرورة للإنسان والمجتمعات، وذلك عائد لمُتطلبات الحياة، والتي تُفرض بشكل دوري على الإنسان، ومن هذا المُنطلق فإنّ الحوار نوعان هما: الحوار مع الذات، أي الحوار الداخلي، والحوار مع الآخرين، ويعدُّ الحوار من أرقَى وسائل التواصُل مع الآخرين، وهو فنٌّ من فنون الاتصال الهادف مع الغير، ولا يُحسِن هذا الفن إلا أهلُ الحكمة والخبرة، وأدب الحوار ظاهرة قد يفتقدها الكثيرون، وتحضرني هنا مقولة (ديل كارينجي) حتى مع الذين يصعب معهم النقاش والحوار والقائلة:

( لكي تتعامل وتتحاور مع الإنسان الخشن، حاول أن تستخدم معلوماته وأفكاره)، ونتيجة عدم معرفتنا لثقافة أدب الحوار، تفترق الأفراد والجماعات في الأسرة الواحدة، يفترق الأخوان والأخوات بعد موت الوالد أو الوالدة، كما يختلف الجيران والأقارب وذلك بسبب عدم سماع أحدهم للطرف الآخر، فيتجهون إلى المحاكم وتمتليء السجون ودور العجرة والمسنين، وفي أربعة وتسعون دراسة تتناول ذات الظاهرة، افتقار البعض لأدب الحوار، فمثلاً، ليه ينفصل الأزواج عن زوجاتهم؟

والسبب هو انعدام ثقافة الحوار والجلوس على الطاولة والنقاش بهدوء، نعم أول أسباب الطلاق هو سوء الحوار، فكلما ارتفع الصوت بين الأطراف راح عنهم العقل، وبالتالي تظهرت المقاطعة والعداء فننتقد الذات ولا ننتقد الفعل، فبدلاً على أن نقول للشخص المخطيء، تصرفاتك وأسلوبك لا يعجبنا، نقول له أنت كلك على بعضك لا تصلح ولا تعجبنا، فعلينا بنبذ السلوك للشخص ورفضه، وليس نبذ الشخص نفسه، ثم سوء التفسير والفهم الخاطيء للطرف الآخر، فالبعض يُسيء التفكير ويستعجل في إصدار الحكم على الآخرين فنظلمهم، ومثل هذه التصرفات تقتل قيمنا وتقتل تقاربنا مع بعض، فلنختار كلماتنا عند الحوار لنسعد في علاقاتنا، ولنذكر إيجابيات الآخرين ونمدحهم بدلاً من تعنيفهم واحتقارهم، فلا تعجل بلومك صاحباً لعل له عذراً وأنت تلومُ، والاقلام ستفنى ويبقى ما بين السطور.

وفي تقديري الأفضل أن نتبع أسلوب الحوار مع أطفالنا في مراحلهم الأولى ومنذ نعومة أظفارهم، حيث يجعل هذا النمطَ هو السائدَ في حياتهم في المستقبل ممّا يُنتج عنه جيلًا واعياً مثقفاً وقادراً على الاستماع للطرف الآخر واحترامه، حيث يعتبر الحوار من ركائز التواصل الثقافي بين الشعوب والمجتمعات؛ وهو من ضروريات العصر الحديث، الذي لا يمكن فيه التعايش والتفاعل والتفاهم إلا بقبول الطرف الآخَر، والانفتاحِ على الآراء وتبادل الأفكار.

إذن يعمل الحوار على تقريب وجهات النظر بين الناس، وكذلك تنمية مهارات فن التواصل، فالحوار الناجح لا يأتي بفضل اللقاءات والمؤتمرات المتكررة، بل هو نتيجة تربية خُلقية وسلوكية وتراكمٍ معرفي وممارسة لقيم التسامح والاختلاف والاحترام المتبادل، ولنتذكر أن الكلمة الطيبة صدقة، وهي بخور الباطن، تفتح النفس وتسعد الفؤاد، فالحياة كالزهور لا يقطفها إلا من تتغنى أرواحهم بالأمل والتفاؤل.

أخيراً لنغرس القيم الجميلة في صغارنا منذ نعومة أظفارهم فيشبوا مثلنا ويتشبهوا بنا ويقلدوننا في كثير من الأمور، فالمفهوم التربوي يشير إلى أنه عندما يمشي الطفل مع أبيه يخاف عليه والده، فيقول له أعمل حساب خُطاك، فيقول الطفل الصغير لأبيه أعمل أنت حساب خُطاك فأنا أخطو خطواتي وراك.