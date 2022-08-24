بعد قرار منع فنانين من الغناء الفنان أنس العاقب : مجلس المهن غير قانوني وإجراءاته باطلة

الخرطوم : محاسن أحمد عبدالله

انتقد الفنان والملحن د. أنس العاقب الاجراءات الاخيرة التي أتخذها مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية ضد الفنانين غير المسجلين ووصفها بالغير قانونية وأوضح 🙁 لا اتفق مع ما قام به مجلس المهن الموسيقية من قرارات نافذه بكل أسف ،اولا لأن المجلس ظل نائما سنين عددا من قبل اندلاع الثورة واستقالة رئيسه الاستاذ علي مهدي لم يستطع ان يفرض سيطرته التي يخولها له الدستور والقانون واللوائح ، ثانيا مجلس المهن نفسه غير قانوني وقد انتهت دورته قبل حوالي سنتين وبالتالي فإن كل اجراءاته التي اتخذها باطلة

وأضاف : اتمني ان يتراجع عنها حتى لا يضطر على التراجع بالقانون واهيب بالدكتور جراهام عبد القادر وزير الثقافة والإعلام احتواء ما حدث وتحسبا لما قد يحدث من صدى واسع وردود افعال رافضة للإجراءات الأخيرة التي قام بها مجلس المهن الموسيقية والتمثيلية.