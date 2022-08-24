نجم الدين الفاضل : الغناء أصبح مهنة من لا مهنة له

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

أبدى نائب رئيس اتحاد المهن الموسيقية الفنان نجم الدين الفاضل سعادته بالخطوة التي قام بها اتحاد المهن الموسيقية والتمثيلية ضد الفنانين غير المقيدين بسجلاته ولا يملكون بطاقة عضوية ، مؤكدا دعمهم لها لتنقية الساحة الفنية من الدخلاء ،وقال : (فن الغناء أصبح مهنة من لامهنة له وأصبحنا في كل يوم نشاهد كمية من الفنانين يقدمون أعمالا لايمكن أن يطلق عليها أغنيات ،وطالب أصحاب المواهب اباع الطرق المعروفة لتطوير مواهبهم مؤكدا وقوفهم مع الواعدين بشرط أن يبتعدوا عن كل ماهو مشين من تقديم اغنيات هابطة وغيرها من الامور.