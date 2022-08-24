ربيع يوسف : دراما اليوتيوب خطر علي المجتمع

الخرطوم: كوكتيل

قال الدرامي ربيع يوسف أن خيارات مشاهدة الأعمال الدرامية أصبحت متعددا في ظل وجود اليوتيوب، ما قد يؤثر علي الدراما التلفزيونية التي تنتج وفق معايير محددة تخدم قضايا المجتمع، لذلك يجب إنتاج دراما تلفزيونية جيدة ومواكبة تجاريا لمايقدم عبر اليوتيوب،وإن لم يحدث ذلك فإن الدراما الجادة ستكون في معزل ،وقال في حديثه لبرنامج مساء جديد على قناة النيل الأزرق لابد من الارتقاء بمستوى المعالجة للقضايا المتناولة بحيث أن تلبي رغبات واحتياجات الشباب إن أردنا المواكبة وذلك من حيث المحتوى حتي نكون أكثر قربا وصدقا من الواقع،واشار الى إختلاف طقس المشاهدة مابين الدراما التلفزيونية وعبر اليوتيوب.