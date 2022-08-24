ليلة إنشاد وغناء وطني تحت عنوان “مابنحب عصبية القبيلة”

الخرطوم : سعيد عباس

أقام اتحاد الفنانين بأمدرمان ليلة للأغنيات الوطنية في اليومين الماضيين تحت عنوان (مابندور عصبية القبيلة )وذلك برعاية من بنك تنمية الصادرات بالخرطوم وذلك نبذا للعصبية والقبلية والجهوية.

وقُدمت خلال الليلة أغنيات وطنية جديدة بمشاركة الفنانين عبدالقادر سالم وسيف الجامعة وزكي عبدالكريم وعمر احساس والجمري حامد وناصر التمني ومجموعة دكتور سيف وزياد الفاضل بجانب قرآءات شعرية للشاعر التيجاني حاج موسى الذي قدم قصيدة “عرب وفور نعيشوا سوا” وقصيدة “نيلك ارضك زرعك” ،بالاضافة لجمع كبير من الفنانين حوالى 69 فنانا .

و قال الفنان نجم الدين الفاضل نائب رئيس اتحاد المهن الموسيقية بأن الهدف من الليلة هو إيصال صوت الفنون الرافض للجهوية والداعم للتعايش السلمي لأن الفنون أكثر فعالية في مخاطبة دواخل الناس وتوحيد وجدانهم ،وقال بأن الليلة تقام برعاية كريمة من بنك تنمية الصادرات وقد حرصوا على أن يُقدم خلالها الإنتاج الجديد من الأغنيات الوطنية مشيرا الى قيام ليلة أخرى خلال الفترة القريبة القادمة .

من جهته قال نائب المدير العام المكلف لبنك تنمية الصادرات العباس علي يحيى إن رعايتهم لتلك الليلة تأتي من ايمانهم وقناعتهم التامة بضرورة رتق النسيج الاجتماعي وإشاعة روح التعايش السلمي بالبلاد، مشيراً إلى أن من ضمن اهداف ورسالة البنك هو الحرص على وحدة السودان وتماسك ابنائه.

وعبر رئيس اتحاد المهن الموسيقية د.عبد القادر سالم عن سعادته بإقامة تلك الليلة نبذا للقبلية والجهوية ، لافتاً إلى ان الفن من سنين خلت ظل مدافعا عن حقوق الوطن وداعما للتعايش السلمي وقال بأنه سعيد للغاية بان يقوم بنك تنمية الصادرت برعاية تلك الليلة، وقال عبد القادر ان اتحاد الفنانين الذي ذهب في ستينيات القرن الماضي لجبهات القتال في “كرن” وعبور خط بارليف وشارك في حرب اكتوبر وشارك في دعم الوحدة العربية والاسلامية مؤازرا كل الجيوش في خطوط النار وجوار الخنادق حرى به ان يتجول في كل ارجاء البلاد لنشر ثقافة السلام وإشاعة روح الالفة والتآخي .