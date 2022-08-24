يحوي مفاجآت ومفارقات.. “السوداني” تستبق التقرير المالي لانتدابات المريخ بمعلومات تفصيلية عن الصفقات الأجنبية

كتب: حسن بشير

تمكّنت “السوداني” من الحصول على تفاصيل استباقية مثيرة بشأن التقرير المالي الذي يفترض تقديمه لأعضاء لجنة التسيير بنادي المريخ والمتعلق بالصفقات التي تم إبرامها في فترة التسجيلات السابقة.. ويحوي التقرير معلومات تفصيلية ومفاجآت بشأن الارقام المالية للتعاقدات التي قام بها رئيس النادي حازم مصطفى مؤخراً، ومبدئياً بدا واضحاً ان المريخ انتهج سياسة مالية مغايرة خلال فترة التسجيلات التي جرت مؤخراً ويتضح ذلك في انه وبالرغم من العدد الكبير للاعبين الأجانب الذين تم التعاقد معهم للفريق الأول، الا أن إجمالي المبالغ التي تم دفعها لم تتجاوز الـ200 ألف دولار، حيث حرص النادي على التعاقد مع اللاعبين الأجانب بصفة التعاقد المباشر دون الحاجة للدخول في مفاوضات مع أنديتهم لإطلاق سراحهم ويكاد يكون المهاجم الكونغولي كمبالي هو اللاعب الوحيد الذي تعاقد معه الأحمر بعد الاتفاق مع ناديه السابق الاكسبريس الأوغندي، وبهذا تزول التساؤلات حول الصعوبات التي واجهت المريخ في صفقة اللاعب كمبالي تحديداً حيث لم يكن التفاوض مع اللاعب الكونغولي فقط وانما كانت هناك جولات اخرى من الاتصالات مع نادي الاكسبريس الاوغندي.. يذكر ان الارقام التي تكشفها الصحيفة في التقرير الاستباقي التالي بمثابة تمهيد للتقرير المالي الذي سيقدم لأعضاء لجنة التسيير الذين طالبوا به مؤخراً عقب الجلسة الأولى للجنة ولا يشمل الجزء الاول من تقرير “السوداني”، اللاعبين الأجانب الذين تم التعاقد معهم في خانات الفريق الرديف والمراحل السنية فإلى التفاصيل:-

(1)

كمبالي صفقة مثيرة والاوغندي يطارد حازم.!

رغماً عن التعقيدات الكثيرة التي صاحبت صفقة اللاعب الكونغولي ايريك كمبالي الذي تعاقد معه المريخ قادماً من نادي الاكسبريس الأوغندي، الا ان المعلومات التي حصلت عليها “السوداني” تشير الى ان الاحمر نجح في كسب خدمات اللاعب الكونغولي عقب ابرام اتفاق مع ناديه السابق يقضي بمنح الاخير مبلغ 45 الف دولار نظير اطلاق سراح كمبالي وهو الاتفاق الذي تم تنفيذه في نهاية المطاف بيد ان المفاجأة تكمن في ان مسؤولي النادي الأوغندي مازالوا يطاردون رئيس المريخ في سبيل الايفاء بالالتزام وتحويل مبلغ الصفقة بعد حصولهم على وعودات سابقة لم يتم الإيفاء بها حتى اللحظة.. وبالنسبة للاعب نفسه فإنّ كمبالي استلم بالفعل مبلغ “20” الف دولار كمقدم للعقد، بينما لا يمثل الراتب الشهري للكونغولي الحاصل على الجنسية السودانية هاجساً مؤرقا حيث ينال مبلغ 2000 دولار كراتب شهري.

(2)

السعيدي.. رقم مالي ضئيل.!

أحاطت بصفقة اللاعب التونسي مروان السعيدي، الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام بعد ان ربط البعض بينها والمدرب التونسي غازي الغرايري، بيد أن المفاجأة تكمن في ان الصفقة لم تكلف المريخ اموالاً طائلة كما يرى البعض.

بحسب مصادر “السوداني” الموثوقة، فإنّ الاحمر تعاقد مع الظهير الأيمن التونسي نظير مبلغ “50” الف دولار في السنة، بينما استلم اللاعب بالفعل مبلغ 20 الف دولار كمقدم عقد، على ان ينال 3000 دولار كراتب شهري، وبالنظر لإجمالي الصفقة يتضح تماماً بأنها لا تمثل هاجساً، خاصة اذا ما تمت المقارنة بينها واللاعبين التوانسة الذين ارتدوا شعار المريخ في أوقات سابقة مثل المدير الرياضي الحالي عبد الكريم النفطي ومواطنيه المهدي بن ضيف الله وكذلك هيثم مرابط، حيث كانت عقوداتهم بأرقام مالية مجزية آنذاك.

(3)

كواليس التعاقد مع المحور الأنغولي ماكايا.!

اتفق المريخ مع اللاعب الأنغولي خوسيه ماكايا بصفقة لم تتجاوز الــ110 آلاف دولار. ووفقاً للتفاصيل بطرف الصحيفة، فإنّ رئيس المريخ حازم مصطفى ومعاونيه في ملف الانتدابات اتفقوا مع المحور الأنغولي على تسليمه مقدم العقد على دفعتين، حيث استلم ماكايا مبلغ 30 الف دولار قبل التوقيع. ووفقاً للاتفاق من المفترض ان يستلم الأنغولي مبلغ 20 الف دولار أخرى بحلول نوفمبر القادم ويتبقى له مبلغ 60 الف دولار من إجمالي الصفقة موزعة كرواتب شهرية.

(4)

الكولومبي ادينسون صاحب الــ(80) ألف دولار.!

وفقاً لمصادر “السوداني” ذات الصلة بملف الانتدابات بالمريخ، فإنّ التعاقد مع الجناح المهاجم الكولومبي بريان ادينسون كلف ما يقارب مبلغ الـ(80) الف دولار واستلم اللاعب مقدم عقد بقيمة “20” الف دولار وتم الاتفاق معه على تسليمه “20” الف دولار اخرى بحلول اكتوبر القادم ولا يتعدى الراتب الشهري للاعب الكولومبي 3000 دولار.

(5)

الكاميروني بومال “الأغلى” مالياً

يعد صانع الالعاب الكاميروني اوليفيه بومال بمثابة اللاعب الأغلى في تسجيلات المريخ التي جرت مؤخراً، وبحسب مصادر ذات صلة بملف الانتدابات، فإنه تم الاتفاق مع اللاعب الكاميروني الشهير على عقد بقيمة 200 الف دولار لعام واحد، على ان يتسلم الكاميروني مقدم عقد بقيمة 70 الف دولار مقسمة على دفعتين، حيث استلم اللاعب مبلغ 50 ألف دولار عقب التوقيع، ويترقب استلام 20 ألف دولار أخرى، بينما تم توزيع باقي المبلغ كرواتب، وبالنظر للقيمة الإجمالية للعقد ومقارنة بسابقيه يتّضح بأنّ الكاميروني بومال هو اكثر اللاعبين ارهاقاً لخزينة النادي.

(6)

النيجيري اودو .. المريخ يتحسب.!

لم يتعد الاتفاق المالي مع المهاجم النيجيري موسيس اودو المثير للجدل الذي تعاقد معه المريخ مؤخراً مبلغ 100 ألف دولار للموسم. ووفقاً للمصادر، فإنّ النيجيري استلم بالفعل مبلغ 30 ألف دولار كمقدم عقد، ولم تواجه صفقة اللاعب النيجيري صعوبات، لا سيما وان سجله ملئ بالكثير من التجاوزات وهو ما دفع المريخ للتحسب.