الجيش الإثيوبي يشن هجوماً واسعاً على إقليم تيغراي

ميكلي: متابعات السوداني

اتهم جيش تحرير تيغراي، الجيش الإثيوبي بشن هجوم واسع اليوم، على الإقليم للمرة الأولى منذ عام، في انتكاسة كبيرة لجهود الوساطة والإغاثة الإنسانية لإطعام الملايين هناك الذين يعانون الجوع ونقص الغذاء والضروريات الأخرى.

وقال جيش التيغراي: “شنت القوات الإثيوبية وقوات أمهرا الخاصة ومليشيات أمهرا، هجوماً واسع النطاق في الساعة الخامسة صباحاً باتجاه ألاماتا، جنوب تيغراي”.

وأوضح المتحدث باسم قوات تيغراي، غيتاشيو رضا، في حسابه على “تويتر”، إن الهجوم جاء بعد استفزازات استمرت نحو أسبوع من قوات إقليم أمهرا المجاور.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية استئناف المعارك في شمال إثيوبيا بين الجيش والمتمرّدين في منطقة تيغراي، اليوم، متهمة المتمرّدين «بانتهاك» الهدنة التي تمّ التوصل إليها منذ خمسة أشهر.

وقالت الحكومة الإثيوبية، في بيان، إنّ متمرّدي تيغراي تجاهلوا عروض السلام العديدة التي قدّمتها الحكومة الإثيوبية، وشنّوا هجوماً اليوم في منطقة تقع جنوب تيغراي، وانتهكوا الهدنة.

واندلع الصراع في تيغراي في نوفمبر 2020، وأسفر عن مقتل آلاف الأشخاص، فيما انخفضت وتيرة الصراع في الأشهر الأخيرة عقب انطلاق جهود الوساطة.

وقالت الحكومة الإثيوبية إنها مستعدة للمحادثات لكنها تصر على قيادة الاتحاد الأفريقي جهود الوساطة. وانتقدت سلطات تيغراي جهود الهيئة القارية وسعت بشكل عاجل إلى استئناف الخدمات الأساسية التي توقفت بشكل كبير منذ بدء الحرب.