الفريق أول كباشي يعقد اجتماعاً مع سفراء عرب لبحث درء آثار السيول والأمطار

الخرطوم: السوداني

ترأس عضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بالقصر الجمهوري اليوم، اجتماعاً ضم سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وبحث الاجتماع دور الدول العربية الشقيقة، في درء آثار السيول والأمطار التى شهدتها العديد من ولايات البلاد مؤخراً.

وقال السفير المصري بالخرطوم، حسام عيسى في تصريح صحفي، إن الاجتماع شدّد على ضرورة مضي الدول العربية قدماً في دعم السودان خلال هذه المرحلة، لمواجهة الكوارث التى خلفتها السيول والأمطار، وفق خطوات تنفيذية واضحة لمساهمات الدول العربية في هذا الجهد الإنساني النبيل، وبصورة عاجلة وسريعة تتناسب مع حجم الأضرار الماثلة.

وأشار السفير حسام عيسى إلى المساهمات التي شرعت في تقديمها بعض الدول العربية فعلياً، بإرسال كميات من المساعدات الإنسانية للمتضررين، في مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية.

وأضاف أن الاجتماع اتفق على أهمية التنسيق الكامل مع الجهات السودانية العاملة في الشأن الإنساني، حتى لا تحدث ازدواجية عند تقديم المساعدات وتتم الاستفادة القصوى منها من أجل غوث ومساعدة المتضررين في المناطق المنكوبة – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.