تفاصيل لقاء القنصلية المصرية بالخرطوم مع الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل

الخرطوم: السوداني

سجل وفد من قنصلية جمهورية مصر العربية بالخرطوم برئاسة القنصل العام، المستشار، أحمد عدلي إمام، زيارة للمركز العام للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل اليوم، والتقى الوفد بالسيد جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني، نائب رئيس الحزب، وعدد من قيادات الحزب.

واصدر الجانبان تصريحاً صحفيًا مشتركاً، جاء فيه: “عقد الجانبين اجتماعاً موسعاً تم خلاله الاستماع لرؤية الحزب حول تطورات العملية السياسية في البلاد، والجهود التي يبذلها الحزب حالياً للتوفيق بين القوى السياسية وصولاً لرؤية موحدة تسهم فى تجاوز الأزمة السياسية الراهنة وتحقق تطلعات الشعب السودانى نحو الإزدهار والديمقراطية والسلام والعدالة”.

كما بحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات في مجال بناء ورفع القدرات البشرية والفنية والحرفية والتدريب المستمر في مجالات الإعلام وفض النزاعات وبناء السلم المجتمعي وتعزيز ثقافة الانتقال وأتاحت الفرصة لدور أوسع للأزهر الشريف في رفد الإسلام الوسطي المعترف بالتعدد والغنى الإثني الثقافي، وتعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية بما يحقق المنفعة لشعبي وادي النيل.

وثمن الجانب المصري الجهود التى يبذلها السيد/ محمد عثمان الميرغنى رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ونائبه في إعادة هيكلة الحزب ليتواءم مع متطلبات المرحلة والظروف التي تمر بها البلاد على مختلف الأصعدة.

ووجه الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الشكر لجمهورية مصر العربية قيادة وشعباً على الوقوف المستمر بجانب الشعب السودانى في مختلف أزماته وآخرها الجسر الجوي الخاص بمعالجة آثار الفيضانات والسيول والنزاعات القبلية، مع الإشادة بالتسهيلات المختلفة التي تقدم للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر.