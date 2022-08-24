مركز فداسي الحليماب لغسيل الكُلى يدخل الخدمة رسمياً

فداسي: السوداني

دخل الخدمة رسميا اليوم، مركز فداسي الحليماب لغسيل الكُلى، وسط فرح كبير من سكان المدينة، حيث سيقدم المركز خدماته الصحية لهم ولسكان المناطق المجاورة، ويزيل عن كاهل المواطنين المعاناة والمشقة التي كانوا يعانونها في السابق، بسبب السفر لتلقي العلاج.

ويحتوي المركز على 8 ماكينات غسيل، 4 دخلت الخدمة، و4 ماكينات ستدخل الخدمة قريبا، بالاضافة لوجود وحدة لمعالجة المياه، بحسب ما قاله المشرففون على المركز.

الجدير بالذكر أن المركز قام بدعم من أحد رجال البر والإحسان بالمملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق، قال د. الصادق التجاني مدير ادارة مراكز الكُلى بولاية الجزيرة في حديث لوكالة السودان للأنباء، أن الكلفة الكلية للمركز بلغت 70 مليون جنيه سوداني، مشيراً إلى أن مركز فداسي الحليماب يُعد اضافة حقيقية لمراكز الغسيل بالولاية والبالغ عددها 16 مركزاً ويقدم خدمات كبيرة لمنطقة فداسي والمناطق المجاورة ويخفف الضغط على مركز الجزيرة لأمراض وجراحة الكلى، مؤكداً التزام إدارته بتوفير الكوادر المؤهلة والإمداد لتشغيل المركز.