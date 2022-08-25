رئيس الاركان يدشن قوافل  دعم الجيش للمناطق المنكوبة

الخرطوم : السودانى

دشن رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ، قوافل رجال المال والأعمال المتجة الى خمس ولايات متضررة من السيول والفيضانات اليوم جنوب الخرطوم.

وتضم القوافل كميات كبيرة من المواد الغذائية والتموينية والوقود وزيوت الهيدروك ودعم مادي قدر بمائة مليون جنيه سوداني بحضور رجال المال والأعمال وقادة الإدارة الاهلية.

وتقدم رئيس الاركان بالشكر لرجال المال والاعمال على استجابتهم السريعة وهمتهم العالية لنداء ومبادرة رئيس مجلس السيادة القائد العام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان .

ونبه رئيس الاركان إلى أن الهضبة الإثيوبية حبلى بالمياه ولا زال الخريف مستمرا وقد تصل المياه للسودان قريباً، ما يحتم شحذ الهمم من قبل رجال المال والاعمال والخيرين