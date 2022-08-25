إغلاق طريق الإنقاذ الغربي وحجز المركبات بالخوي

الخرطوم : السوداني

اغلق محتجون طريق الانقاذ الغربى وقاموا بحجز المركبات والبصات السفرية القادمة من الخرطوم والنهود والفاشر بمنطقة الخوى بولاية غرب كردفان .

واقدم المحتجون على الاغلاق تنفيذاً لقرارات أمارة “دار حمر” بعد ان اعلنت الثلاثاء، عن، إيقاف عمل المديرين التنفيذيين بمحليات غرب كردفان الست وإغلاق الطريق القومي “الخوي – النهود – ود بندة” وإيقاف جميع أنواع التحصيل المالي بمحليات الولاية وإغلاق آبار البترول بعدد من الحقول.

وقالت إن ذلك تنفيذاً لقرارات أهل الدار من باب المطالبة المشروعة بحقوق أهل دار حمر.

وأضافت: تعتبر القرارات ملزمة لكل أهل الدار وتقع مسؤولية التنفيذ المباشر على لجان المحليات والشراتي بجميع محليات الدار، ولجان الشباب بالمحليات الست.