جبريل:   الموارد المعدنية ترفد الخزينة بمصادر ايرادية حقيقية

الخرطوم: السوداني

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د.جبريل إبراهيم أهمية دور الشركة السودانية للموارد المعدنية في دعم الآقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة بتوفيرمصادر إيرادية حقيقية.

وحث الشركة للمزيد من تطوير الاداء لتؤدي دورها في دفع التنمية الاقتصادية بالبلاد.

وقال د. جبريل خلال زيارته مقرالشركة مساء أمس ان السودان بلد الموارد الواعدة والمتنوعة مشيرًا إلى الامكانات الوافرة في مجال المعادن داعيا لتوظيف هذه الإمكانات ووضع خارطة متكاملة للاستفادة من ثروات البلاد المعدنية .

وأشارإلى أهمية قطاع التعدين الأهلي وزيادة فرص الاستفادة منه حال ضبطه وتنظيمه، مؤكدًا اهتمام الحكومة بالتوسع في التعدين الصناعي لتحقيق قيمة مضافة للإنتاج وتعظيم عائدات التعدين بالبلاد ، مع الأخذ في الاعتبار أهمية المحافظة على صحة و سلامة الانسان وصحة البيئة . وطالب وزيرالمالية شركة الموارد المعدنية ان تعمل على مراقبة عمل الشركات وان تتعامل بحزم مع كل من يخالف القانون.

وأشار إلى أهمية تحقيق هدف الاستفادة من موارد البلاد المتنوعة و ضرورة مضاعفة جهود وزارة المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية من اجل تحقيق الهدف والسعي الجاد لدعم الحكومة في الاعتماد على الموارد الذاتية ، مبيناً خلو موازنة العام 2022م من أي دعم خارجي ومتوقعًا خلو موازنة العام 2023 من الدعم الخارجي أيضًا ما يحتم مضاعفة الجهود لتعظيم القيمة المضافة للموارد الذاتية للبلاد.