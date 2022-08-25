سودانير تكمل تركيب أجهزة (أكس راي) لتفتيش البضائع الواردة

الخرطوم: ابتهاج متوكل

اكملت شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) امس تركيب جهازي (xray) برازيلية، لتسهيل تفتيش البضائع الواردة، وتبسيط الإجراءات وتجاوز العمل اليدوي وترقية خدمات المناولة والتخزين والترحيل، وذلك بالتنسيق مع إدارة جمارك الخرطوم.

وأعلن مدير إدارة الشحن الجوي بشركة الخطوط الجوية السودانية، مرتضى جمعة، عن تنفيذ خطة عبر مراحل لتأهيل وصيانة الطائرات، وقسم الصادر بغرض التوسعة وتشييد مباني إضافية وتشغيل مخازن التبريد لصادر اللحوم الصادر بعد توقف دام لفترة ١٣ عاما، كذلك عن إعادة تشغيل خط الخرطوم السعودية والذي توقف منذ ٥ سنوات.

وقال مرتضى في تنوير صحافي أمس، ان هناك وثبة انتظمت كل ادارات شركة الخطوط الجوية السودانية عقب تعيين المدير العام كابتن إبراهيم علي أبو سن، مضيفا ان ادارة الجمارك بمطار الخرطوم ممثلة في العميد هاشم محمد أحمد، سعت لتحسين الخدمات وتحديث الأجهزة من كاميرات وأجهزة تفتيش، وتم تركيب عدد ٢ جهاز xray بغرض تسهيل تفتيش البضائع الواردة وتسريع عملية السحب وتبسيط الإجراءات التي كانت تتم يدويا وتابع هذا من شأنه تقليل الجهد والوقت والمال لضمان عدم بقاء البضائع لفترات طويلة، موضحا ان الاجهزة تخدم كل مخازن الوارد وتم تركيبها في اكبر مستودع وارد لسودانير، والذي يسع لتخزين حمولة ١٥ طائرة شحن بجانب توفر مستودع للشحنات العابرة تم تشييده حديثا، لخدمة الشحنات العابرة لشركات الطيران، التي تسير رحلات من وجهات الانطلاق للوجهات المنشودة عبورا بمطار الخرطوم، وافاد ان وجود المستودع العابر من شأنه تعزيز نصيب الشركات التي تعمل من الخرطوم إلى وجهات لا تعمل عليها الطائرات التي تحظر الشحنات العابرة، لافتا الى ان هذا الأمر يسمح للشركات الأخرى الاستفادة من وجود شحنات للوجهات المنشودة مما يعزز من تعظيم ايراداتها.

واكد مرتضى، ان الادارة العليا لسودانير، وضعت في أولوياتها في الخطة العامة توسيع السعة الاستيعابية لقسمي الصادر والوارد، وذلك بعد زيارة وزير الدفاع للشركة مؤخرا، في مطلع أغسطس الجاري، وتوجيهه لسلطة الطيران المدني والجهات المعنية، بمساعدة سودانير في إيجاد التمويل وتقديم التسهيلات، التي تسهم في انفاذ خدمات ترقية الصادر، لزيادة المردود الكلي لصادرات اللحوم والخضر والفاكهة والمنتجات الزراعية الاخرى.

وتوقع مرتضى، اكتمال عملية اعادة التاهيل وتشييد مكاتب ومباني اضافية في غضون الشهرين المقبلين، بالتنسيق مع جهات سلطة الطيران المدني والشركة القابضة وشركة مطارات الخرطوم.

واشار مرتضى، إلى ان قسم الصادر يستلم يوميا نحو ٩٠ طنًا من اللحوم، ويستهدف بعد التأهيل الوصول ل٣٠٠ طن يوميا، لتلبية الطلب المتزايد للحوم السودانية، بعد جائحة كورونا صارت الدول تلجأ لاستيراد اللحوم والماشية السودانية، عوضا عن الدول الاوربية، بما يساعد في زيادة حصيلة الصادر وفي ترقية قسم الصادر بسودانير، باعتبارها الناقل الوطني ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

وكشف مدير ادارة مطار الخرطوم الدولي العميد شرطة هاشم محمد محمد احمد الخليفة، عن وصول أجهزة X-ray البرازيلية الحديثة ذات الحساسية العالية، بدلاً عن الأجهزة الألمانية الحالية، للكشف عن الذهب والأحجار الكريمة والمخدرات، بجانب الأجهزة اليدوية لتفتيش الركاب والعفش، وقال ان هذه الأجهزة تعمل بالجهتين يبرز بوضوح ويكبرها، إضافة إلى ميزة الارجاع، مشيرا الى ان هذه الجهود تبذل في الاهتمام المتعاظم بسودانير لترقية الأداء.

واشار رئيس وحدة مستودع الوارد، عبدالرحيم شنان، الى ان المرحلة الأولى من إعادة التأهيل شملت تركيب جهازي (xry) والإضاءة، أجهزة التبريد والارضيات، وذلك بغرض تحسين بيئة العمل للموظفين، وقال ان الوحدة تسعى لانطلاقة جديدة للعمل.

ودعت مدير إدارة الحجر البيطري بمطار الخرطوم، وممثل وزارة الثروة الحيوانية، د. صفاء علي، الى اهمية تأهيل قرية الصادر للمحافظة على جودة المنتج ومن شأنها فتح اسواق جديدة، وشكت عن إحجام عدد من الدول من الاستيراد خلال الفترة الماضية لعدم مواكبة التطورات العالمية، وشددت على ضرورة الاهتمام بدعم قرية صادر سودانير، واضافت: “رغم ضعف بيئة العمل خلال الموسم فإن متوسط الصادر يصل إلى ٦٠ طنًا يوميا، واكدت على اهمية تاهيلها وتهيئة البيئة بصورة تناسب المواصفات العالمية، مما يسهم ذلك في جلب عائدات تدعم الاقتصاد القومي”، مشيرة إلى ان اكثر الدول المستوردة للحوم السودانية هي السعودية ودول الخليج.