سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية في الخرطوم: لاحظنا تراجع تعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية

الخرطوم: السوداني

أعلن اليوم، سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية في السودان، دعمهم لزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.

وقال السفراء: “نرحب بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى السودان. يعد تواصل المدعي العام مع المجتمعات المحلية في دارفور بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على سقوط نظام البشير بمثابة تذكير بأن ضحايا الجرائم الدولية ما زالوا ينتظرون العدالة”.

يُذكر أنّ السفارات التي رحبت بالزيارة هي: “بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية ووفد الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف السفراء: “تحدث اتفاق جوبا للسلام بوضوح في أن المحكمة الجنائية الدولية لها دور مهم في تحقيق هذه العدالة، حيث تلتزم جميع الأطراف الموقعة بالتعاون الكامل وغير المحدود مع المحكمة فيما يتعلق بالأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالاعتقال، وانطلاقاً من هذا المبدأ، عملت الحكومة الانتقالية السابقة بشكل وثيق مع المحكمة الجنائية الدولية، نلاحظ التراجع في هذا التعاون منذ الاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر 2021”.

ودعا السفراء، السلطات السودانية الحالية إلى تجديد التعاون الكامل وغير المحدود تماشياً مع اتفاقية جوبا للسلام ووفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس 2021 بين مكتب المدعي العام والسودان. وأضافوا: “على وجه الخصوص، تكرر طلب المدعي العام كريم خان بأن توفر السلطات السودانية وصولاً دون عوائق إلى الشهود الذين حددتهم المحكمة، فضلاً عن الوثائق التي طلبتها المحكمة. كما نحث السلطات السودانية على مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في إنشاء مكتب ميداني في السودان، بناءً على طلب المحكمة”.

كما أشاد السفراء بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المدعي العام خان وفريقه لتحقيق العدالة لضحايا نظام البشير. وقالوا: “وفي ضوء ذلك، نرحب بالتقدم المحرز في محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب) في لاهاي. هذه المحاكمة علامة بارزة في طريق تحقيق العدالة التي يستحقها الشعب السوداني”.