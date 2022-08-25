مبادرة (الجنرالات) تجمع حازم والجكومي بدبي و (السوداني) تكشف التفاصيل الأولية

كتب: حسن بشير

حصلت (السوداني) على التفاصيل الكاملة لمبادرة الصلح التي جرت بين رئيس نادي المريخ حازم مصطفى، والنائب الاول لرئيس النادي محمد سيد احمد الجكومي، والتي استضافها مكتب رئيس النادي بمدينة دبي بدولة الامارات، وذلك على خلفية الخلافات وحالة التباين الكبير التي سادت بين الطرفين طيلة الفترة الماضية.

ووفقا للتفاصيل الدقيقة التي حصلت عليها (السوداني) فان اشتعال الخلافات بين رئيس النادي والنائب الاول للرئيس سبب حالة من القلق الكبير لنائبي رئيس النادي اللواء عبد الرحيم بدر الدين الى جانب الاستاذ الجيلي تاج الدين ابو شامة.

ومنذ بداية عهد لجنة التسيير المريخية الحالية بدأ نائبا رئيس النادي اللواء عبد الرحيم بدر الدين والجيلي ابو شامة في التفكير الجدي في انهاء الخلافات بين رئيس النادي والنائب الاول للرئيس ووصل الامر للتلويح في احدى المرات بالاستقالة وترك العمل الاداري في اللجنة لهم بالكامل اذا ما استمرت الخلافات بين الطرفين.

وعلمت (السوداني) ان نائب رئيس النادي للشؤون المالية الاستاذ الجيلي ابو شامة اتفق مع اللواء عبد الرحيم بدر الدين على القيام بمبادرة على ان يتولى هو امر التواصل مع رئيس النادي حازم مصطفى بحكم باب التواصل المفتوح في الاساس بين الطرفين والاتصالات الهاتفية التي ظلت تجمعهم طيلة الفترة الماضية بينما يتولى اللواء عبد الرحيم امر الجكومي بحكم التواصل بين الطرفين.

وللتأكيد على ذلك اتفق نائبا رئيس النادي للشؤون الادارية والماليةعلى عدم بداية العمل في عهد التسيير الحالي ما لم يتم طوي صفحة الخلاف بين رئيس النادي ونائبه بشكل نهائي وهو الامر الذي تأكد تماما من خلال غياب نائبي الرئيس عن الاجتماع الاول للجنة وهو الامر الذي ارتبط بالعديد من التفسيرات خاصة وان اسباب الغياب كانت ضبابية إلا للمقربين من الطرفين.

ووصف نائب رئيس النادي احد اطراف المبادرة اللواء عبد الرحيم بدر الدين في تصريح خاص ل(السوداني) بانه تم الاتفاق بين الطرفين رئيس النادي حازم مصطفى والنائب الاول محمد سيد احمد الجكومي على العمل سوياً من اجل المريخ وتناسي الخلافات والعمل بمؤسسية في جميع ضروب العمل الاداري.

واضاف: “تم كذلك التأكيد من جميع الاطراف على التفرغ التام للعمل على انجاح الاستحقاقات المريخية القادمة وابرزها قيام الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد الى جانب الاستحقاقات الاخرى المتمثلة في العمل على نجاح وتفوق فريق الكرة في مشاركاته الخارجية المقبلة”.

واشاد نائب رئيس المريخ للشؤون الادارية والقانونية اللواء عبد الرحيم بدر الدين، بالتجاوب الكبير من الطرفين رئيس النادي حازم مصطفى والنائب الاول محمد سيد احمد الجكومي، كما اكد على الجهود الكبيرة التي بذلها رفيق دربه الاستاذ الجيلي ابو شامة في سبيل طوي صفحة الخلاف بشكل نهائي بين الطرفين، واكد بان هذه المبادرة هي مريخية خالصة الهدف منها توحيد الجهود لما فيه الخير للكيان.