السفير الأمريكي بالخرطوم يوضح تفاصيل اجتماعه مع وزير الخارجية 

الخرطوم: السوداني

أعلن السفير الأمريكي بالخرطوم، جون جودفري، انه التقى اليوم مع وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق.

وأوضح السفير الأمريكي الجديد، الذي وصل البلاد أمس، ان اللقاء كان لمناقشة تعميق العلاقات بين الشعبين الأمريكي والسوداني، وأهمية إنشاء حكومة جديدة بقيادة مدنية. وأوضح أن إنشاء الحكومة الجديدة بقيادة مدنية هي مفتاح لتسهيل تعاون أكبر للسودان مع الحكومات وزيادة التعاون الأمريكي والدولي والمساعدة الإنمائية.

وأضاف جودفري: “حتى ذلك الحين، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بالمساعدات الإنسانية”.

الجدير بالذكر أن جون جودفري، هو أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ ما يقرب 25 عامًا.