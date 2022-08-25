لجنة انتخابات الصحفيين: سيكون التصويت يوم السبت القادم، في دار المهندسين بالعمارات شارع سبعة الساعة التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً

توجيهات التصويت

1. يتم التصويت بشكل منفصل على قائمتي النقيب وقائمة المرشحين لعضوية مجلس النقابة

2. يصوت الناخب لاختيار 39 مرشحا لعضوية مجلس النقابة، ويمكن اختيار المرشحين من قائمة واحدة أو التصويت لمرشحين من قوائم ِمنفصلة، ويمكن التصويت لعدد أقل من 39 مرشحا، لا أكثر

3. أي بطاقة تحمل تصويتا لأكثر من مرشح واحد لمقعد النقيب تعتبر لاغية

4. أي بطاقة تحمل تصويتا لأكثر من 39 مرشحا لمجلس النقابة تعتبر لاغية

5. يتم التعرف على الناخبين بأي بطاقة لإثبات الشخصية