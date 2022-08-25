وفاة الصحفي المخضرم ميرغني حسن علي

الخرطوم: السوداني

غيب الموت اليوم، الصحفي الكبير المخضرم، ميرغني حسن علي، وتم دفنه في أم درمان بمقابر حمد النيل، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ويعتبر الراحل – المولود في العام 1933- من الرواد المؤسسين لفن (التحقيق الصحفي) في الصحافة السودانية، وهو صاحب مدرسة تخرج فيها الكثير من أجيال الصحفيين والصحفيات.

يقول الإعلامي محمد راجي: “اتخذ الراحل من التحقيق الصحفي أداة لتجسيد رؤيته، ورأى فيه متسعًا رحبًا لتنزيل فلسفته الصحفية واقعًا من خلال البحث الاستقصائي الجاد عن الحقيقة، ومناصرة المواطن في شؤون رزقه ومعاشه وما يتلقاه من خدمات عامة. وهو شديد الالتزام بالموضوعية فلا يخلط بين الخبر والرأي.. كان، أستاذنا الراحل ميرغني حسن علي، نموذجًا للصحفي المحترم المحترف المهني الملتزم، المهموم بقضايا الكادحين”.

المدير العام ورئيس التحرير وأسرة صحيفة (السوداني)، يسألون الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ويلهم أهله ومعارفه وجيرانه وتلاميذه الصبر وحُسن العزاء.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)