استضافها مكتب جياد بدبي ولم يحضرها عضوي التسيير.. تفاصيل جديدة توردها (السوداني) عن مبادرة صلح حازم والجكومي

كتب: حسن بشير

حصلت (السوداني) على معلومات جديدة بشأن مبادرة نائبي رئيس المريخ الأستاذ الجيلي ابو شامة، واللواء عبد الرحيم بدر الدين والتي كللت بالنجاح بإبرام صلح بين رئيس النادي حازم مصطفى والنائب الأول محمد سيد احمد (الجكومي).

ووفقاً للتفاصيل الجديدة التي حصلت عليها (السوداني)، فإن مكتب شركة جياد بدبي استضاف اللقاء الذي جرى بين أطراف المبادرة نهار اليوم.

وبحسب المعلومات، فإن اللقاء اختصر على رئيس النادي والنائب الأول إلى جانب أصحاب المبادرة نائبي الرئيس للشؤون الإدارية والمالية.

وكان لافتاً عدم تواجد اي من أعضاء لجنة التسيير بالرغم من تواجد بعض الأعضاء بدبي وابرزهم الكابتن عادل ابوجريشة، إلى جانب متوكل ود الجزيرة اللذين يعتبران من الشخصيات المحسوبة على رئيس النادي.

وتمكنت (السوداني) من الوصول إلى نائب رئيس النادي الأستاذ الجيلي ابو شامة الذي ادلى بافادات خاصة للصحيفة أكد من خلالها بأن نجاح المبادرة ينصب في استقرار المجتمع المريخي وتحقيق النادي للغايات المنشودة في الاستحقاقات القادمة.

وأضاف: جلسة اليوم كانت بمثابة التتويج للتواصل الكبير بين الطرفين طيلة الفترة الماضية.

وأكمل: في الأصل المواضيع بسيطة والخلافات ليست كبيرة ويمكن السيطرة عليها.

وأبان نتمنى أن تسير الأمور وفق ما هو مخطط ومتفق عليه، وقال نثق كثيراً في جميع الأطراف وعلى رأسهم رئيس النادي الاخ حازم مصطفى، إلى جانب النائب الأول الجكومي ونشكرهم على قبول المبادرة وهو امر ليس بالغريب عليهم.

وكشف نائب رئيس النادي للشؤون المالية في سياق تصريحاته لـ(السوداني)، عن اجتماع مرتقب للجنة التسيير عقب عودتهم من دولة الإمارات خلال الأيام القادمة.