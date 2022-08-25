البرهان يصدر قرارات بترقيات وإعفاءات في الجيش ويعيد تشكيل رئاسة هيئة الأركان

الخرطوم: السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، قرارات تم بموجبها ترقية كل من نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة الفريق الركن منور عثمان نقد ونائب رئيس هيئة الأركان للتدريب الفريق الركن عبدالله البشير أحمد الصادق لرتبة الفريق أول وإعفائهما وإحالتهما للتقاعد بالمعاش.

وإعفاء قائد القوات البرية الفريق الركن عصام محمد حسن كرار وإحالته للتقاعد بالمعاش. وترقية اللواء الركن أحمد عمر شنان لرتبة الفريق وإحالته للتقاعد بالمعاش.

وشملت القرارات ترقيات لرتبة الفريق: “اللواء الركن رشاد عبدالحميد إسماعيل وتعيينه قائدا للقوات البرية، واللواء الركن عبدالمحمود حماد حسين عجمي، واللواء الركن نصر الدين عبدالقيوم أحمد علي، واللواء الركن مبارك كوتي كجور كمتور وتعيينه مفتشا عاما للقوات المسلحة”.

وبحسب ما اورده الناطق الرسمي بإسم الجيش، أصدر البرهان قرارا بإعادة تشكيل رئاسة هيئة الأركان، على النحو التالي:

الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيسا لهيئة الأركان.

الفريق الركن مجدي إبراهيم عثمان خليل نائبا لرئيس هيئة الأركان للإمداد.

الفريق مهندس ركن خالد عابدين محمد أحمد الشامي نائبا لرئيس هيئة الأركان للعمليات.

الفريق الركن عباس حسن عباس الداروتي نائبا لرئيس هيئة الأركان للإدارة.

الفريق الركن عبدالمحمود حماد حسين عجمي نائبا لرئيس هيئة الأركان للتدريب.