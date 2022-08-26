التقرير الذي اوردته (السوداني) حول أموال الانتدابات بالمريخ يثير حفيظة اللواء النقي وحازم يعد بالحسم النهائي

كتب: حسن بشير

آثار التقرير المالي الذي اوردته (السوداني) امس الأول (الأربعاء)، والخاص بأرقام التعاقدات المالية مع المحترفين الأجانب بالمريخ ردود فعل كبيرة في الشارع المريخ

ولم يستثن من ذلك لجنة التسيير نفسها، الذين تفاجأ بعض أعضائها بما اوردته الصحيفة من تفاصيل مالية دقيقة لجميع الصفقات التي أبرمها رئيس النادي حازم مصطفى، ومعاونوه خلال فترة التسجيلات الأخيرة.

بيد ان المفاجأة الأكبر كانت لدى المدير التنفيذي للنادي اللواء أمن معاش محمد آدم النقي الذي درج في الآونة الاخيرة على متابعة ورصد اخبار (السوداني) بشكل دقيق، كما ظل يتساءل عن مصدر معلومات الصحيفة.

يذكر ان التقرير المالي الذي اوردته (السوداني) بشأن التعاقدات مع المحترفين الستة وهم الجناح المهاجم الكونغولي كمبالي، والظهير التونسي مروان السعيدي، والمحور الانغولي ماكايا، إلى جانب الجناح الكولومبي اديسون، وصانع الألعاب الكاميروني بومال، بالإضافة إلى المهاجم النيجيري موسيس.

يشار إلى أن اللواء (م) النقي دفع بالتقرير الذي أوردته الصحيفة بشأن التعاقدات المالية مع المحترفين لأعضاء لجنة التسيير، لافتاً النظر الى ان الاجتماع السابق للجنة شهد تسليم جميع الأعضاء تقارير مطبوعة بشأن التعاقدات مع اللاعبين الاجانب وخاناتهم بالإضافة إلى المبلغ المالي.

وبحسب النقي، فإن الموقع (الصحيفة) صادقة في مصادرها، لجهة ان احد اعضاء اللجنة تعمد حسب النقي عدم إعادة التقرير المطبوع الذي سلم اليه خلال الجلسة وحرص على أخذه معه.

ولم يسم اللواء (م) النقي خلال حديثه مع أعضاء لجنة التسيير، مصدر معلومات الصحيفة بالرغم من التلميحات التي خرجت منه.

وكان رئيس النادي حازم مصطفى، تدخل وعلق على حديث مديره التنفيذي قائلا (عادي يا جنرال لا تقلق كلها ايام ويتم الحسم النهائي).

بينما رد عضو اللجنة المقبول على مداخلة حازم بقوله (نتمنى هذا).

من جهته، أوضح مصدر رفيع بتسيير المريخ لـ(السوداني) ان التقرير الذي اوردته الصحيفة كان مدهشاً حسب وصفه وحمل أدق التفاصيل، لجهة أن بعض الأعضاء تفاجأوا بالأرقام المالية للتعاقدات التي ذكرت، خاصة وأنهم لم يكونوا على علم مسبق بها، مؤكداً بأن حديث المدير التنفيذي للنادي عن تقديم تقرير مطبوع به الأرقام المالية للتعاقدات الاخيرة غير صحيح، واصفاً التقرير الذي قدمه لهم مدير نظام الانتقالات هيثم محمد نور، خلال اول اجتماع للجنة بالتقرير الذي يحمل المعلومات العامة دون الإشارة للتفاصيل المالية التي اوردتها الصحيفة مؤخراً، شاكراً (السوداني) لحرصها الدائم على وضعها للجميع في الصورة من خلال ما تقوم به من عمل إعلامي مميز حسب وصفه.

يشار إلى أن (السوداني) ستعرض خلال اليوم الجزء الثاني من تقرير الانتدابات المتعلق بالتعاقدات الأجنبية التي أبرمها المريخ مؤخراً.