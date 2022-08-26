والي الجزيرة: انهيار أكثر من 5400 منزل في 313 قرية.. والسعودية تعمل على حصر الاحتياجات الفعلية والعمل على توفيرها

مدني: السوداني

أعلن والي ولاية الجزيرة إسماعيل عوض الله العاقب، عن انهيار أكثر من 5400 منزل في 313 قرية بمحليات المناقل وجنوب الجزيرة وأم القرى، جراء السيول. وناشد المجتمع الدولي والمحلي لسد حاجة الولاية من مُعينات الإيواء والخيم والمشمعات. وقال: “إن الولاية بصدد استلام 500 خيمة من دولة الإمارات العربية لإنشاء معسكر لإيواء الأسر”.

واستقبل الوالي اليوم، بقصر الضيافة بمدني سفير خادم الحرمين الشريفين، علي بن حسن جعفر. وأوضح الوالي أن استقبال قوافل الدعم للمتأثرين بالسيول والأمطار، تأثر بانقطاع طريق مدني المناقل، وأكد الوالي حرص حكومته على إيصال المساعدات للمتضررين فوراً بعد فتح الطريق والذي يجري العمل فيه، مُشيراً لتوصيل المساعدات الطبية عبر الطائرات – بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء.

من جانبه، قال سفير خادم الحرمين، إنّ زيارته ترمي للمشاركة وتقديم المعونات لتخفيف آثار الكارثة عن المتضررين، وأوضح أن المملكة العربية السعودية تعمل على مسح المناطق المتأثرة لحصر الاحتياجات الفعلية والعمل على توفيرها.