مواطنو قريضة يطالبون بتدخل الحكومة الاتحادية لإنقاذهم من الغرق

نيالا: محجوب حسون

طالب مواطنو محلية قريضة، الحكومة الاتحادية والمنظمات بالتدخل العاجل والسريع لإنقاذ حياة أكثر من (200) ألف نسمة من الغرق أو الموت بسبب الجوع.

وقال عددٌ من المواطنين بالمحلية – التي تبعد (٨٦) كيلو متراً جنوبي نيالا – إن السيول والأمطار غمرت (2036) مزرعة بالمحلية بوحداتها الإدارية. فيما وصلت ملوة العيش إلى (3) آلاف جنيه والأوضاع سيئة جداً وحتى الآن لم تصلهم حكومة ولاية جنوب دارفور ولا أي منظمة وطنية أو أجنبية.

وأضاف المواطنون: (حكومة الولاية لم تصلنا ولم ترسل لنا ولا ملوة عيش)، منوهين إلى أنّ الناس يترحّلون بالبراميل الفارغة لقطع وادي قريضة، مع انقطاع تام للطريق بين قريضة وبرام بسبب ارتفاع منسوب المياه بوادي شنقا، وأبدوا دهشتهم من عدم تفقد الوالي لهم رغم مرور أكثر من أسبوع على محنتهم وهم يسمعون به زار مناطق أخرى متفقداً أحوال المواطنين من السيول والفيضانات بالولاية، منوهين إلى أنهم الآن يقومون بعمل سد ترابي لحجز المياه من التوغُّل داخل المدينة.