السعودية تُدشِّن قافلة مركز الملك سلمان للمتضررين بالسيول في المناقل بقيادة السفير بن حسن جعفر

الخرطوم: السوداني

دشّن سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، قافلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والتي تحتوي على 250 طناً من مواد غذائية وإيوائية مُحمّلة في طائرتين للمتضررين من السيول والأمطار بمحلية المناقل.

وقال السفير علي: “القافلة تجئ بتوجيهات سامية من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفطه الله – بضرورة الاستجابة العاجلة للمتضررين في السودان”.

وأضاف: “الزيارة تأتي تعبيراً عن التضامن والمواساة وتلمس الاحتياجات، وقوافل الخير من مملكة الخير ستترى وتستمر وهو ديدن المملكة في الوقوف بجانب الأشقاء، والتنسيق سيستمر مع السلطات السودانية في الفترة القادمة لإيصال المُساعدات الضرورية وستطوّر لاحقاً إلى مشاريع في البنى التحتية لتلافي حدوث الكوارث مستقبلاً والانتقال إلى المشاريع التنموية”.

من جانبه، ثمّن والي ولاية الجزيرة إسماعيل عوض الله العاقب، جهود المملكة ومبادراتها الإنسانية والاستجابة لنداء الإغاثة للمتضررين من السيول والأمطار، والمساعدات الكبيرة التي قدمتها خلال الأزمة الحالية وكل المواقف والأحوال.

فيما عبّر ممثل الأسر المتضررة عن امتناهم وعرفانهم لوجود المملكة بجانبهم في محنتهم، رافعين صوت الشكر للمملكة قيادة وشعباً لمواقفهم النبيلة.