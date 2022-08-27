الخرطوم تحقق في استيلاء منظمة على أراض تابعة لصندوق الإسكان

الخرطوم : السوداني

أعلنت وزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم أنه لا وجود في الطبيعة ولا في الخارطة الجوية لأي قرية باسم “الصفيرة” جنوب غرب محلية أمبدة .

وشددت على إزالة أي إدعاءات وتعديات بهذه المنطقة، بصورة فورية.

وقالت الوزارة إن مشروع “بستان الرحمة” لم يحصل على التصديقات المطلوبة من السلطة المختصة إنما وقع ضحية لممارسات مافيا الأراضي، حيث شرعت المنظمة في إنشاء مشروعها في أرض مخصصة لصندوق الإسكان والتعمير.

وتوعدت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة مارست الخداع تجاه المنظمة وذلك تنفيذًا لتوجيهات والي الخرطوم بالقضاء على ظاهرة المتاجرة في أراضي الدولة وإزالة السكن العشوائي.

وكشفت الوزارة عن فتح تحقيق في الحادثة ووجهت بإيقاف إنشاء أي مبانٍ إلى حين دراسة الأمر واتخاذ الإجراءات التخطيطية التي تتسق مع المخططات المقامة في المنطقة.