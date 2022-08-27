قيادي بالحرية والتغيير يطالب بضم “الاتحادي الأصل” للتحالف

الخرطوم:هبة علي

قال عضو المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير، كمال بولاد، إن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، حزب راسخ وتاريخي دون أدنى شك.

وأعرب بولاد في تصريح لـ(السوداني) عن أمله في ضم الاتحادي الأصل لقوى إعادة الانتقال.

واعتبر بولاد خارطة الطريق التي أعلن عنها الحزب الاتحادي، داعمة للتقارب بين القوى المدنية.

وأضاف:” إلى حد كبير هنالك استعداد الآن أكثر من أي وقت مضى لتوحيد المركز المدني وتجاوز الخلافات السابقة ولو مؤقتًا حتى يعود الانتقال ويتم التأسيس لمرحلة انتقالية أكثر نضجًا ومستفيدة من التجارب السابقة”.

ونوه بولاد إلى أن الية الوحدة بها مرتكزات أساسية طرحت في ورشة إعادة تقييم المرحلة الانتقالية التي أقامتها الحرية والتغيير ثم بمبادرة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين ثم بحوارات البناء المستمرة الآن والتي تعمل على تجميع كافة الرؤى لتجميع المركز الموحد.