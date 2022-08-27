إنقاذ 27 سودانيًا بصحراء الحدود الليبية

الخرطوم : السوداني

تمكنت القوات العسكرية المشتركة السودانية الليبية من إنقاذ 27 مواطنًا سودانيًا بالصحراء على حدود الولاية الشمالية مع دولة ليبيا.

وذكرت وكالة السودان للانباء إن الذين تم إنقاذهم كانوا قد تحركوا من منطقة الملاحة بولاية شمال دارفور إلى دولة ليبيا على متن عربتين (هجرة غير شرعية).

وقال قائد القوات المشتركة العقيد ركن علي محمد طه ، إن الذين تم إنقاذهم نقلوا إلى مستشفى دنقلا العسكري ١٠ أطفال و٣نساء و٨ رجال وأشار إلى وفاة رجلين وامرأة إثر انقلاب العربتين مضيفًا أن جميع الأطفال بخير وصحة تامة بينما تتم الآن إجراءات الفحوصات الطبية والصحية والإسعافات اللازمة للمصابين .

وأكد العقيد طه أن القوات المشتركة ستظل يقظة وحريصة على مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهربب بكافة انوأعه وأشكاله إلى جانب الدور الكبير الذي تقوم به في تأمين الشريط الحدودي والتصدي لكل أشكال جرائم الحدود العابرة.

وحذر من مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية على أمن وسلامة المجتمع.