النيل الأزرق تعتزم زراعة 4 ملايين فدان بالمطري

الخرطوم : السوداني

أعلنت وزارة الزراعة والغابات بإقليم النيل الأزرق عن خطتها التأشيرية للموسم الزراعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ باستهداف زراعة مساحة (أربعة ملايين) فدان للقطاع المطري.

وقال مدير عام الوزارة ، د. أبوبكر الطاهر لـ(وكالة السودان للانباء) إن الموسم يستهدف زراعة (َمليون وثمانمائة ألف فدان) بالذرة و(ستمائة الف فدان) بالسمسم و(مائة وخمسين الف فدان) دخن و(ستمائة الف فدان) بزهرة الشمس و(ستمائة وخمسين الف فدان) بالقطن و(خمسين ألف فدان) بالتسالي و(خمسين ألف فدان ) بفول صويا و (مائة ألف فدان) أخرى

واضاف ان المساحة المستهدفة من الخطة بالتقانات الحديثة تبلغ مليوني فدان منها مليون ذرة وستمائة وخمسين الف فدان قطن (وثلاثمائة وخمسين الف فدان زهرة شمس

واوضح الطاهر ان جملة التقاوي المطلوبة تبلغ (اثني عشر ألف ومائة خمسة وسبعين طنا منها ستة آلاف طن ذرة والف طن سمسم وستمائة خمسة وعشرين طن دخن والف ومائتي طن زهرة شمس وثلاثة ألاف ومائتين وخمسين طن قطن ومائة طن تسالي .