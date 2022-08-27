التنمية الاجتماعية تسير قافلة مساعدات لمنكوبي السيول بالمناقل

الخرطوم : السوداني

سيرت وزارة التنمية الاجتماعية بمشاركة وحدات الوزارة – الصندوق القومي للتأمين الصحي – مفوضية الفقر وديوان الزكاة – قافلة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى محلية المناقل بولاية الجزيرة لإغاثة المتضررين من السيول والأمطار وذلك بمباني الصندوق القومي للتأمين الصحي .

وتضم القافلة مواد إيواء وغذاء ودواء .

وقال وزير التنمية الاجتماعية ، أحمد آدم بخيت ، لدى مخاطبته القافلة، نعمل من خلال اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية الصحية للوصول إلى كل المناطق والولايات المتضررة من الأمطار والسيول والفيضانات .

وأضاف “نحن مع أهلنا في خندق واحد يصيبنا ما يصيبهم ويؤلمنا ما يؤلمهم لذا تأتي مثل هذه القوافل تعزيزًا وتعضيدًا للمسيرة الطويلة في مجال العمل الإنساني ونستشرف بها مستقبل العمل الطوعي والخيري والإنساني، الذي يعتبر إحدى مهام الوزارة”، مؤكدًا أن وزارته معنية في هذا الظرف الطارئ بالعمل الإنساني وتقديم المساعدات .

من جانبه قال المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي ، د. بشير الماحي ،إن عددًا من الوحدات من بينها ديوان الزكاة ومفوضية الأمان الاجتماعي إلى جانب وزارة الصحة الاتحادية قد ساهمت في توفير المعقمات “كلور لمياه الشرب”، أدوية أطفال، ملاريا وعدد 4 آلاف ناموسية مشبعة.

كما وفرت مفوضية الأمان وخفض الفقر 500 سلة كاملة مكونة من 9 مواد إلى جانب مساهمة مجموعة شركات دال

واشار إلى أن القافلة امتداد لقوافل أخرى توجهت إلى ولايات نهر النيل، غرب كردفان، شرق وجنوب دارفور وعدد من الولايات والمناطق التي تأثرت بالسيول والفيضانات .