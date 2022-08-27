السودان يعلن تأييده للموقف السعودي بشأن أسواق النفط

السوداني : وكالات

قلت كالة “رويترز” إن وزير الطاقة والنفط السوداني محمد عبد الله، قد أعلن عن تأييده تصريحات نظيره السعودي التي أدلى بها هذا الأسبوع بشأن استعداد منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للتدّخل من أجلّ إعادة التوازن في سوق النفط.

والإثنين، أشارت السعودية إلى احتمال البدء في خفض الإنتاج لتحقيق التوازن في السوق، التي وصفتها بأنها تعاني من “انفصام”.

وقال الوزير السوداني في بيان إنّ بلاده تدعم جهود أوبك+ للحفاظ على استقرار السوق في مواجهة التشوهات والتقلبات.

كما شدد على أهمية التصريحات “التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي بشأن عدم استقرار السوق وتقلبات الأسعار.

وأضاف البيان أن السودان، وهو عضو في أوبك+، عبّر أيضٍا عن دعمه الكامل للآلية التي وضعها تحالف أوبك+ “ووفرت الأدوات اللازمة لتحفيز تعديل إنتاج النفط ومواجهة جميع تحديات السوق.

وينتظر أنّ يعقد اجتماع أوبك+، في الخامس من سبتمبر المقبل، ويضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا .