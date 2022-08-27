قافلة معونات ضخمة من دارفور لمنكوبي الفيضان بالمناقل

الخرطوم: السوداني

دشن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، بالخرطوم القافلة المتجهة إلى ولاية الجزيرة – محلية المناقل – للمتأثرين بالسيول والفيضانات والتي احتوت على مواد غذائية تساعد على تقديم الدعم والعون لأبناء منطقة المناقل.

ودعا مناوي في تصريح صحفي لدى وداعه القافلة لتقديم العون والمساهمة، لأبناء ولاية الجزيرة واستمرار التعاون في ارسال القوافل تباعا الى ان تنجلي الازمة.

من جانبة قال وزير المالية باقليم دارفور عبدالعزيز شدو ان القافلة تحت رعاية حاكم إقليم دارفور و تأتي في إطار التضامن مع أبناء ولاية الجزيرة خصوصا منطقة المناقل مضيفا ان القوافل سوف تكون ممتده لكل أجزاء السودان.

فيما اكد وزير الصحة بالاقليم بابكر حامدين ،وقفتهم وتعاونهم مع أبناء ولاية الجزيرة سيستمر حتى انتهاء الازمة.

في السياق أعرب ممثل الادارة الأهلية “الدمنقاوي” فضل السيسي ، عن أسفه لما تعرضت له ولاية الجزيرة من أضرار بالغة بسبب السيول والفيضانات التي اجتاحت الولاية وخصوصًا منطقة المناقل مما أدى إلى خسائر كبيرة في الممتلكات مضيفًا أن القوافل ستستمر إلى كافة المناطق التي تضررت في كل أجزاء السودان .