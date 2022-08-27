اُطر العلاقة بين الجنسين في ثقافتنا وثقافتهم

في هذا الموضوع خروجٌ مُخلٌّ عن المعتاد والمألوف، وربما فيه شذوذ عمَّا اعتاد القراء عليه، لكنه أشبه بالخاطرة، خاطرة أوحتها إليَّ رواية: “المتسولة” لأليس مونرو وبطلتها “روز” الواقعة أسيرة فقرٍ مدقع، ونزقٍ ممتزجٍ بثقافة وعقلانية، وبنزاعٍ يتجاذبها بين قيم الحياة الريفية الملتزمة وجاذبية التحرر الجنسي في المجتمعات المدنية. ولعلِّي أحظى بعذر من يقرأ هذه الخاطرة حين يرى فيها طرحًا علميًّا وتناولاً موضوعيًّا يناقش العلاقات بين الجنسين من وحي روايات كبار الروائيين والأدباء منذ عصور خلت وحتى الآن، باعتبار أن الرجل والمرأة هما محور الحياة وركيزتها، تآلفا سويًّا لقهر الطبيعة والإفادة منها وتسخيرها لاستمرار حياتهما.

. نحن نؤمن أن الله خلق آدم عليه السلام من حمأ مسنون، ومن ضلعه أخرج حواء، وسواهما في أحسن تقويم، وجعل نسلهما نطفة من ماء مهين، ومنهما تكاثر الخلق ونشأت البشرية، ولأجل هذا التناسل ينجذب الجنسان إلى بعضهما في علاقة تكاملية، انسجام في المشاعر، ورغبة جامحة في الالتحام كأنما يريدان تأكيد التصاقهما الأول، وتحقيق الاتِّحاد الكامل بينهما كعنصر انفلق عن نفسه نصفين في بدايات وجوده.. ولذا كان الزواج إطارًا شرعيًّا لإعادة التلاحم والانسجام والتناسل والتكاثر وإعمار الحياة إلى حين. أما أنصار القيم المدنية ودعاة تحرير المرأة؛ فإن الجنس في ثقافتهم وسيلة غريزية دافعة، وضرورية لتحقيق الاتصال بين الجنسين تحت أي كيفية أو إطار طالما كان عنصر التجاذب متوفرًا، والعاطفة ملتهبة وقوية وعنيفة، وبالتالي فقد سقط مدلول مفردة عُهر عندهم، واكتسبت دلالات ومفاهيم تتناسب وإيقاع المدنيات الحديثة التي أقصت الدين، واعتمدت القيم الثقافية والاجتماعية والعملية السائدة في مجتمعاتهم، وبالتالي فقد تحولت العلاقات الجنسية إلى إشباع رغبات بين قطبين يتجاذبان، ودُّ حسِّي ومتعة لحظية ورومانسية زائفة، من يشتهي امرأة أو تشتهيه فيلزمهما الاستجابة للالتصاق.. ولا حرج في ذلك وفق قيمهم وأعرافهم، وأفرز التطور المتسارع في المجتمعات الغربية اصطلاح (الجندر) الذي يهب المرأة حريتها الكاملة في جسدها وملكيتها له، متضمنًا ذلك الممارسة الجنسية سواء كانت شاذة أو طبيعية، ويعني ذلك كل أنواع النشاط الجنسي الخارج على الفطرة والجبلِّة الإنسانية. بينما في قيمنا الشرقية التي تحترم الجنسين وتُكرمهما وترفع شأنهما؛ فإن العُهر لا يعدو أن يكون مهنة، وبالتالي فإن قدسية الجنس تنتفي تمامًا مع الإمعان في مزاولة المهنة كسبًا للمال، ويتدحرج الهدف إلى الحضيض مع خضوع الرجال لنزواتهم اتباعًا لهوى النفس وهوانًا عليها، ويقع ضعيف الإيمان في براثن الفتنة والخطيئة، وتتهاوى قيمه مع الإغراء الأنثوي، ويستسلم لوساوس الشيطان، فينحط إلى الغواية طوعًا بموافقة الآخر سواء برغبته، أو باتّباع أساليب الغش والخداع المُطعّم بالأمنيات ورشاقة الأسلوب ولطيف العبارات، أو إكراهًا وقسرًا عبر العنف والتهديد والوعيد..

ومن هذا المنطلق يبدو لكبار الروائيين ـ ومنهم الروائية الكندية الشهيرة أليس مونرو ـ أن قبول الرواية والإقبال عليها بلهفة؛ يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجنس، ويشكل سببًا رئيسيًّا لسعة انتشارها، ولذلك غالبًا ما يشكل محور الأحداث التي تُنسج حولها علاقات الشخصيات، وتُبنى عليها حبكة الرواية، ومن ثم يندر أن تدفع دور الطباعة والنشر بقصة أو رواية خالية من علاقات بين الجنسين حالمة أو ماجنة، متأجِّجة أو خامدة، ويتدخل علم النفس في رسم الشخصيات وفق هذه الحيثية، وقلَّ أن ينجو من نزغ النفس ونزواتها متعلم أو مثقف أو كاهن بلباس كهنوتي، أو جنديٌّ بزيِّ رسمي، أو موظفٌ بربطة عنق. وعادة ما ترتبط نظرة الرجل إلى المرأة من خلال منظار الشهوة، فما اقترب رجل من فتاة أو امرأة إلا تودَّد إليها، وإن استجابت إلى حديثه المتلاطف ببراءة أو ثقة؛ تمادى في الاستمالة، وتنامى إلى يقينه سوء الظن.. هكذا الرجال دون مظنَّة أو تحامل.

علاقات الجنسين مشوبة بحذر شديد، وخاضعة لضوابط ذاتية واجتماعية، ولقيم ورقابة دينية؛ وإلا حدث اختلال كبير في النسيج الاجتماعي، ولكانت العواقب وخيمة، وكلما علت مشاعر الإيمان في النفوس؛ خفتت رغبتها في الجنوح، وتركزت على السعي إلى الطريق القويم، فالمؤمن الحق يتحكم في نزواته، ويحترم المرأة كائنًا ذكياً عاقلاً منتجًا له إسهامات مؤثرة في حركة البناء والتطوير. والتحديث، وعلى عاتقه تقع أعباء تربية النشء صياغة وتوجيهاً لمستقبل المجتمعات البشرية والحياة الإنسانية، والنظرة إلى الجنسين عنده قائمة على صون علاقتهما وفق أوامر ونواهي الدين الحنيف، لا على شعارات التحرر الزائفة.