بعثة المريخ تصل (ديبرزيت الإثيوبية) وتُحظى باستقبال طيب

الخرطوم: السوداني

وصلت مساء اليوم إلى مدينة ديبرزيت الإثيوبية بعثة المريخ، لإقامة معسكر إعدادي قبل بداية الموسم الرياضي بمواجهة ارتا سولار الجيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

واستقبل البعثة بمطار بولي الدولي في أديس اأبابا قنصل السودان مرسي عوض مرسي، والكابتن عادل أبو جريشة نائب رئيس المريخ للشؤون الرياضية، ومحمد عبد الله مسعود من الملحقية العسكرية للسفارة، وعمر حسين ضابط العلاقات العامة بالسفارة.

وحلّت البعثة بفندق “IVY”، واكتفى الجهاز الفني بقيادة التونسي غازي الغرايري بتدريب “تفكيك عضلات” للاعبين، على أن يبدأ الفريق تدريباته صباح السبت بصالة الفندق.